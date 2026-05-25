El uniforme especial con el que saldrá Pumas a la Final de Vuelta ante Cruz Azul

Buscando la octava estrella. Club Universidad se alista para enfrentar la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX ante Cruz Azul. Pumas buscará levantar el trofeo ante su gente en Ciudad Universitaria, y para ello ha decidido lanzar un uniforme especial.

Pumas cerrará la Final en su casa | Imago7

Un detalle especial

Desde hace ya varios días se sabía que, para el partido de Vuelta, Pumas utilizará su uniforme azul y oro, tal y como hicieron en siete de los nueve partidos en temporada regular jugando de locales y en los dos juegos de Liguilla, sin embargo, este domingo tendrán un detalle especial.

A través de una publicación en redes sociales, el equipo dio a conocer que, en sus jerseys de este domingo tendrán un parche de la Final. En el pecho izquierdo se alcanza a ver escrito 'Final Vuelta CL2026 E.O.U', además se pueden ver los escudos de ambos equipos.

Cabe destacar que, este detalle no estuvo presente en el uniforme del partido de Ida, dándole un toque más que especial al partido de este domingo por la noche.

Pumas tendrá un parche especial para la Final de Vuelta | X @PumasMX

Pumas con el uniforme azul

Más allá del parche, Pumas espera que tanto CU como el uniforme azul y oro sean factores en el encuentro ante la Máquina. Este torneo, jugando de locales, los felinos han disputado 11 juegos sumando seis victorias, cuatro empates y sólo una derrota.

En cuanto a los partidos con el uniforme azul, los felinos jugaron 15 de sus 20 partidos con este uniforme sumando nueve victorias, cuatro empates y sólo dos derrotas, siendo este jersey uno de las cábalas, del equipo en el presente torneo.