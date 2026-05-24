¿Grosería a los Ditta? Esto le pasó a la familia de Willer en caravana de Cruz Azul

La Gran Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas no solo dejó emociones dentro de la cancha, también regaló momentos que encendieron a la afición celeste fuera del Estadio Olímpico Universitario. Uno de ellos tuvo como protagonista a la familia de Willer Ditta, defensa colombiano de La Máquina, luego de que no encontrara espacio en el camión oficial del equipo rumbo al inmueble universitario.

La llegada de Cruz Azul al Olímpico Universitario estuvo marcada por el apoyo incondicional de cientos de aficionados, quienes acompañaron al plantel desde el hotel de concentración hasta las inmediaciones del estadio. Entre porras, banderas y cánticos, la ilusión por conquistar la décima estrella se hizo sentir desde temprana hora.

Estadio Olímpico Universitario | MEXSPORT

Familia de Willer Ditta acompaña a Cruz Azul pese al inconveniente

Aunque la intención del club era que los familiares de los futbolistas viajaran junto al plantel en la caravana oficial, la familia de Willer Ditta no logró subir al autobús debido a la falta de espacio.

Lejos de molestarse o abandonar el recorrido, los familiares del zaguero colombiano decidieron continuar el trayecto a pie para acompañar al futbolista en uno de los partidos más importantes de su carrera.

Willer Ditta reclamándole al árbitro | MEXSPORT

Cruz Azul vive ambiente de final rumbo al Olímpico Universitario

El ambiente que rodeó a Cruz Azul previo a la Final de Liga MX dejó claro que la afición cementera sueña con volver a levantar el título. Desde el hotel de concentración hasta el estadio, el equipo recibió muestras de cariño y respaldo por parte de miles de seguidores que no dejaron de alentar.

Willer Ditta se ha convertido en una pieza clave para Joel Huiqui durante la Liguilla, gracias a su solidez defensiva y liderazgo dentro del campo. Por ello, la presencia de su familia en la caravana tomó relevancia entre la afición, que no tardó en reaccionar al episodio vivido antes del duelo ante Pumas.