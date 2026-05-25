Así llegó Cruz Azul al Estadio Olímpico Universitario

La Máquina del Cruz Azul se encuentra en Ciudad Universitaria para enfrentar a los Pumas, una cita especial con el destino con uno de los rivales que genera enemistad y en un escenario que trae buenos recuerdos como Ciudad Universitaria.

El cuadro dirigido salió de su hotel de contracción hacia al Olímpico con un fuerte operativo de seguridad resguardando al autobús y a camionetas en donde viajaban comitiva de los Cementeros y arribaron sin problemas al inmueble.

CU listo para la Final l IMAGO7

¡DALE MÁQUINA! 💙



Cruz azul ya sale de su hotel de concentración y ya rumbo a CU para disputar la gran final. pic.twitter.com/0vUwyjFWmu — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 24, 2026

Erik Lira sigue de cerca apoyando

Cabe mencionar que, Erik Lira estuvo en el hotel de concentración de Cruz Azul previo a Final ante Pumas UNAM en Ciudad Universitaria y también será parte del apoyo desde las tribunas debido a que no puede participar por estar concentrado con el Tri al igual que Guillermo Martínez.

Aunque no podrá disputar el encuentro, el mediocampista celeste rompió concentración con la Selección de fútbol de México para acompañar al equipo en uno de los partidos más importantes del semestre y estar presente en una hipotética celebración del título de La Máquina.

Equipo de Cruz Azul con su afición en entrenamiento | Iliany Aparicio

Tal como lo adelantó Javier Aguirre, tanto Erik Lira como Guillermo Martínez regresarían con sus respectivos clubes para vivir de cerca la Final del Clausura 2026. El futbolista cementero cumplió y ya está junto a sus compañeros horas antes del duelo definitivo.

Joel Huiqui con Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Hay ilusión por la décima?

En una publicación, Víctor Velázquez destacó el compromiso del plantel y aseguró que Cruz Azul llega con la mentalidad de dar el máximo esfuerzo. Bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, el equipo ha encontrado solidez y carácter en la fase final del campeonato.