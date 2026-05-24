Joel Huiqui busca hacer historia con Cruz Azul y unirse a los técnicos interinos campeones

La historia de Joel Huiqui con Cruz Azul en el Clausura 2026 ya es una de las más llamativas del futbol mexicano. El exdefensor cementero tomó el mando del equipo como entrenador interino tras la salida de Nicolás Larcamón y, en cuestión de partidos, consiguió meter a La Máquina hasta la Final de la Liga MX.

El técnico mexicano dirigió primero el cierre de la fase regular, donde Cruz Azul goleó 4-1 a Necaxa, y posteriormente logró darle estabilidad al equipo durante la Liguilla. Ahora, Huiqui está a solo una serie de convertirse en parte de un grupo muy reducido de entrenadores interinos que terminaron levantando el campeonato del futbol mexicano.

Joel Huiqui con Cruz Azul previo a la Final del Clausura 2026 | IMAGO 7

Técnicos interinos que fueron campeones en Liga MX

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en la temporada 1984-1985, cuando Miguel Ángel López tomó las riendas del América tras la salida de Carlos Reinoso. El estratega argentino logró reorganizar al equipo azulcrema y terminó conquistando el título de liga en una de las campañas más recordadas de las Águilas.

Otro caso histórico llegó en el Apertura 2002 con Alberto Jorge al frente de Toluca. El técnico asumió el cargo en plena Liguilla y, pese a dirigir apenas cinco partidos, consiguió guiar a los Diablos Rojos hacia un nuevo campeonato, convirtiéndose en uno de los interinatos más exitosos en la historia reciente del futbol mexicano.

Miguel Ángel 'Zurdo' López | MEXSPORT

Más adelante apareció Antonio Mohamed con Monterrey en el Apertura 2019. El “Turco” regresó al banquillo regiomontano en plena competencia y terminó levantando el trofeo después de vencer al América en una intensa Final disputada en el Estadio Azteca.

En tiempos más recientes también destacó Robert Dante Siboldi, quien tomó el control de Tigres durante el Clausura 2023 tras la salida de Marco Antonio Ruiz. El estratega uruguayo logró recomponer el camino del equipo regiomontano y terminó consiguiendo el campeonato tras una inesperada remontada en la Liguilla.

Robert Dante Siboldi en conferencia con Cruz Azul | IMAGO 7

Joel Huiqui quiere hacer historia con Cruz Azul