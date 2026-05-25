Marcelo Ebrard y Arturo Elías Ayub respaldan el trabajo de Efraín Juárez previo a la Final

La expectativa por conocer al campeón del Clausura 2026 de la Liga MX llega a su punto más alto este domingo, cuando Club Universidad y Cruz Azul disputen el partido de Vuelta de la Final en el Estadio Olímpico Universitario.

Después del empate sin goles en el duelo de ida celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes, la serie permanece completamente abierta y el título se definirá en Ciudad Universitaria.

En medio del ambiente que rodea a la denominada “Final de la Obsesión”, distintas personalidades ligadas al entorno universitario compartieron su postura sobre el trabajo que ha realizado Efraín Juárez al frente del conjunto auriazul, destacando el hecho de haber llevado al equipo hasta la disputa por el campeonato.

Trofeo Liga MX | IMAGO7

¿Qué opina Ebrad de Efraín Juárez?

Uno de los que habló sobre el estratega fue Marcelo Ebrard, quien recordó el vínculo que tuvo con el ahora entrenador universitario años atrás y expresó su respaldo de cara al encuentro definitivo.

“Que gane el mejor, o sea, los Pumas. (Efraín Juárez) Está haciendo un buen trabajo, está haciendo un buen trabajo. Yo me acuerdo mucho de él porque lo recibí en 2011 en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y pues estamos felices de que esté en la final otra vez, estamos felices, van a ganar”, afirmó Ebrard.

Marcelo Ebrad explotó contra la Selección Mexicana | ESPECIAL

Arturo Elías Ayub destaca el trabajo de Efraín Juárez en Pumas

Por su parte, Arturo Elías Ayub también habló sobre el desempeño de Efraín Juárez durante el torneo y consideró que el hecho de haber alcanzado la Final es un reflejo del trabajo realizado por el cuerpo técnico y el plantel universitario.

“Pues está en la Final, eso dice mucho de su trabajo, ¿no? Claro, y te gustaría que permaneciera acá. Sin duda, sin duda. Ganemos o no hoy, que vamos a ganar, a mí me encantaría que se quedara Efraín”, señaló.

Además, Elías Ayub se refirió a la presencia de Keylor Navas dentro del equipo y resaltó el papel que desempeña en el vestidor y sobre el terreno de juego. “Pues mira, no solo es un gran portero, es un gran líder y cuando tienes un líder así adentro de la cancha vale oro”, agregó.

Elías Ayub previo a un partido de Pumas | IMAGO 7

Pumas y Cruz Azul definirán al campeón en Ciudad Universitaria La Final del Clausura 2026 se mantiene sin ventaja para ninguno de los dos equipos tras el empate 0-0 en el encuentro de ida. Por ello, el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario definirá al nuevo campeón de la Liga MX.