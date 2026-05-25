Víctor Velázquez llegó al estadio sobre la hora para la Final de Vuelta entre Cruz Azul y Pumas

La tensión y expectativa por conocer al campeón del Clausura 2026 de la Liga MX se vivió desde antes del silbatazo inicial en el Estadio Olímpico Universitario. Cruz Azul y Club Universidad disputan la Final de Vuelta después del empate sin goles en el encuentro de ida, resultado que dejó abierta por completo la definición del título.

El partido, catalogado por muchos aficionados como la “Final de la Obsesión”, reunió a miles de seguidores en Ciudad Universitaria, donde ambos equipos buscaron quedarse con el campeonato del futbol mexicano. Con la igualdad registrada previamente en el Estadio Ciudad de los Deportes, cualquier detalle previo al inicio del encuentro generó atención entre los asistentes.

Uno de los momentos que llamó la atención antes del arranque del compromiso fue la llegada del presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, quien apareció prácticamente sobre el tiempo para ocupar su lugar en el palco destinado a la directiva celeste.

Palavecino y Morales | IMAGO7

Víctor Velázquez convivió con Mikel Arriola antes del inicio del partido

Minutos antes de que comenzara la Final de Vuelta entre Cruz Azul y Pumas, Víctor Velázquez fue visto conversando con Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, en los pasillos del Estadio Olímpico Universitario.

Mientras la cuenta regresiva avanzaba rumbo al inicio del encuentro, el dirigente cementero permaneció algunos minutos dialogando con el directivo del futbol mexicano. Posteriormente, Velázquez se dirigió hacia el palco de la directiva de Cruz Azul para presenciar el encuentro decisivo.

Víctor Velázquez previo al inicio de la Final de Vuelta entre Cruz Azul y Pumas | MEXSPORT

Sin embargo, el trayecto hacia su asiento se complicó debido a la gran cantidad de personas presentes en los accesos y zonas cercanas al palco. Elementos de seguridad y personal de apoyo escoltaron al presidente cementero para facilitar su llegada mientras los equipos ya se preparaban para el arranque oficial del encuentro.

De acuerdo con lo observado en el inmueble universitario, Velázquez llegó a la zona de palcos cuando faltaban apenas unos segundos para el silbatazo inicial de la Final del Clausura 2026.

Aficionados reaccionaron a la llegada del presidente de Cruz Azul

La presencia de Víctor Velázquez no pasó desapercibida para los aficionados que se encontraban cerca del acceso a los palcos. Seguidores tanto de Cruz Azul como de Pumas reconocieron al directivo celeste mientras avanzaba acompañado por personal de seguridad.

Durante su recorrido, algunos aficionados reaccionaron con aplausos, mientras que otros emitieron silbidos al verlo ingresar rumbo a su lugar dentro del estadio universitario. La escena ocurrió en medio del ambiente de expectativa que se vivía en Ciudad Universitaria previo al comienzo del encuentro que definiría al campeón del Clausura 2026.

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul | IMAGO7

A pesar de las complicaciones para llegar al palco, Víctor Velázquez consiguió ocupar su asiento antes de que el árbitro señalara el inicio oficial del partido entre Cruz Azul y Pumas.