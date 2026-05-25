Apertura 2026: ¿Cuándo comienza el próximo torneo en la Liga MX?

Se termina el Clausura 2026 y los reflectores apuntan al próximo torneo con el Apertura 2026; nuevas ilusiones y plantillas renovadas buscarán alzar el trofeo más importante de la Liga MX entre ellos equipo como América y Chivas que dejaron sensaciones encontradas en sus aficionados.

La fecha será el próximo 16 de julio cuando se inicie un nuevo torneo; sin embargo, esta inauguración tendrá como factor que se desarrollará con la Copa del Mundo 2026 en plena definición por ver al nuevo reinante de selecciones.

TROFEO LIGA MX | MIGUEL PONTÓN

¿Qué se depara para el AP2026?

Con cambios en los banquillos, posibles bombazos y reestructuraciones en distintas plantillas, los equipos afinan detalles para encarar un torneo que promete ser altamente competitivo. Además, destaca la salida de Mazatlán y la incorporación del Atlante como uno de los grandes protagonistas del mercado.

Atlético de San Luis ya tomó una decisión sobre su banquillo y será Diego Mejía quien encabece el proyecto rojiblanco para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, confirmaron fuentes internas del equipo. El técnico reportará en los próximos días a tierras potosinas para iniciar los trabajos de pretemporada y comenzar la planeación del plantel para el Apertura 2026.

Matías Almeyda uniéndose por los mexicanos ante pasados momentos de violencia l X:SevillaFC

Después de varias semanas de negociaciones, Monterrey finalmente llegó a un acuerdo con Matías Almeyda para convertirlo en su nuevo director técnico. El estratega argentino está contemplado por dos años con el conjunto albiazul y será el encargado de encabezar el nuevo proyecto deportivo del club de Dennis te Kloese.

Santos Laguna logró llegar a un acuerdo para contratar a su nuevo entrenador en la persona de Renato Paiva. El movimiento del conjunto Guerrero llega como parte del proceso de reconstrucción que atraviesa el conjunto lagunero tras varios torneos alejados de los primeros planos de la Liga MX. Así avanzan entre otros movimientos que apenas empiezan en el futbol mexicano.

Escudo del Atlante en la Liga de Expansión | MEXSPORT

Atlante el nuevo invitado

Desde principios de año se supo que el equipo de Emilio Escalante, que tiene el control del club desde 2020, había iniciado el proceso de compra-venta. Finalmente tras la Asamblea Ordinaria de Clubes se concretó la operación.