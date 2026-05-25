¡Fuerte baja! Carrasquilla sale lesionado tras choque con Amaury García

Malas noticias para Pumas y su búsqueda del campeonato. Club Universidad no sólo dejó ir la ventaja ante Cruz Azul que habían conseguido con la anotación de Robert Morales, sino que, también deberán buscar el título sin uno de sus jugadores emblemáticos. Adalberto Carrasquilla.

Tan sólo un par de minutos después de haberse emparejado el partido debido a un autogol de Rubén Duarte, Efraín Juárez se vio forzado a hacer un cambio debido a un golpe entre su volante panameño y el volante de Cruz Azul, Amaury García.

Carrasquilla cayó dentro del área de Pachuca pero no le marcaron la pena máxima | MEXSPORT

Golpe que lo dejó fuera

Carrasquilla llegó al medio campo buscando ganar un balón dividido y, aunque logró tocar el balón, Amaury García tapó el pase del universitario. Desafortunadamente para Carrasquilla, fue el la jugada residual donde el 'Coco' quedó lesionado.

García fue fuerte pero limpio a tapar el pase de Carrasquilla, pero en su barrida terminó golpeando muy fuerte al panameño en la tibia quien, tras el contacto ya no se pudo levantar. El silbante dejó correr la acción pero al ver que no se levantaba, detuvo el juego y dio ingreso al cuerpo médico.

Al final, Carrasquilla terminó abandonando el terreno de juego en el 'carrito de las desgracias'. La lesión ahora preocupa no sólo a Pumas, sino que también a Panamá de cara a la Copa del Mundo de este verano. Santiago Trigos entró en su lugar.

Carrasquilla abandonando el partido en el carrito de las desgracias | IMAGO7

Otra lesión

Además de Carrasquilla, Pumas también tuvo que hacer un cambio más por lesión. Minutos después Rubén Duarte también tuvo que dejar el terreno de juego y cediendo su lugar a Pablo Bennevendo.