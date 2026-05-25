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Futbol

¡Cómo no te voy a querer! Golazo de Robert Morales para abrir el marcador

Emiliano Arias Pacheco 19:58 - 24 mayo 2026
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El futbolista guaraní abrió el marcador en la Gran Final

El futbol es de momentos, y Universidad Nacional ya aprovechó el suyo. Después de sufrir en casi toda la eliminatoria, el conjunto dirigido por Efraín Juárez anotó el primer gol de la Gran Final del Clausura 2026, gracias a un tanto de Robert Morales.

El delantero guaraní aprovechó un contragolpe de Pumas que en un principio fue desaprovechado por Uriel Antuna. Después de una serie de rebotes, Morales le entró con todo al balón y venció a Kevin Mier, quien minutos antes hizo una gran atajada.

Robert Morales, jugador de Pumas | IMAGO7

Cruz Azul dominó, pero no logró hacer daño

La Máquina inició el partido tal y como fue el primer partido: con un dominio incesante por parte de los dirigidos por Joel Huiqui. Carlos Rotondi fue el primero en inquietar el arco de Keylor Navas, sin embargo, el tico respondió al nivel de su excelsa historia.

Después de esa primera jugada del argentino, Agustín Palavecino remató de nueva cuenta, pero una vez más Keylor respondió de gran manera. Tras esos primeros 15 minutos de dominio celeste, Pumas tomó control del balón y el gol cayó después.

¿Qué le pasó a José Paradela?

La mala suerte siguió para Cruz Azul, pues el cerebro del equipo, José Paradela, sufrió un duro golpe y, aunque lo intentó, tuvo que salir del partido. En lugar del argentino entró Gabriel Fernández.

El delantero charrúa no entró en el mejor momento, pues sus dolencias físicas lo han mermado en un partido desequilibrante. Cruz Azul tendrá 45 minutos para intentar el empate.  

Paradela abandona la cancha en la Final | IMAGO7
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