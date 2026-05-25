Iván Alonso seguiría en Cruz Azul sin importar el resultado de la Final contra Pumas

En medio de la Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, comenzaron a surgir rumores sobre el futuro de Iván Alonso dentro de La Máquina.

Durante los últimos días se manejó la versión de que la continuidad del directivo uruguayo dependía completamente del resultado de la serie ante los universitarios: si Cruz Azul perdía, saldría del club; si conseguía el título, seguiría al frente del proyecto deportivo.

Sin embargo, nueva información apunta a un escenario muy distinto.

Iván Alonso no depende del resultado de la Final

De acuerdo con Carlos Ponce de León, columnista de RÉCORD, la permanencia de Iván Alonso no está ligada al marcador de la Final contra Pumas.

Robert Morales celebra su gol en la Final ante Cruz Azul | MEXSPORT

La información fue revelada durante el reaccionando de RÉCORD del encuentro entre universitarios y cementeros, partido que de momento gana Pumas gracias a un gol de Robert Morales.

Dentro de Cruz Azul existe confianza en el proyecto encabezado por Alonso, por lo que la directiva mantendría la idea de darle continuidad al proceso independientemente de si consiguen o no el campeonato.

Iván Alonso negoció salida de Martín Anselmi | IMAGO 7

Cruz Azul apostaría por la continuidad del proyecto

Desde la llegada de Iván Alonso, Cruz Azul ha buscado construir un proyecto más estable tanto en la parte deportiva como institucional.

Aunque la presión por obtener resultados siempre existe en La Máquina, especialmente en instancias finales, todo apunta a que la dirigencia considera que el trabajo realizado hasta ahora merece continuidad.

Mientras tanto, Cruz Azul intenta reaccionar en Ciudad Universitaria ante unos Pumas que buscan conquistar la octava estrella frente a su afición.