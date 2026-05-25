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Futbol

¡Por la Octava! Pumas revela su alineación para la Final ante Cruz Azul

Pumas lanzó un detalle especial para la Final de Vuelta ante Cruz Azul | MEXPOSRT
Pumas lanzó un detalle especial para la Final de Vuelta ante Cruz Azul | MEXPOSRT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:44 - 24 mayo 2026
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Adalberto Carrasquilla regresa al once titular para el partido más importante del Clausura 2026 en Ciudad Universitaria

Pumas ya tiene listo a su equipo para disputar la gran Final de Vuelta del Clausura 2026 frente a Cruz Azul, en un duelo donde los universitarios buscarán conquistar la ansiada octava estrella de su historia.

El técnico auriazul presentó una alineación con varias de sus figuras estelares y con el regreso de Adalberto Carrasquilla al once inicial, luego de que el mediocampista arrancara desde la banca en el partido de ida.

Carrasquilla vuelve al cuadro titular

La presencia de “Coco” Carrasquilla es una de las grandes novedades para Pumas, ya que el panameño vuelve a la titularidad en un momento clave para el conjunto universitario.

Pumas buscará hacer valer la localía y su uniforme | MEXSPORT
Pumas buscará hacer valer la localía y su uniforme | MEXSPORT

Su regreso apunta a darle mayor control y creatividad al mediocampo auriazul, además de fortalecer la conexión ofensiva con jugadores como Pedro Vite, Uriel Antuna, Robert Morales y Juninho.

La afición universitaria también celebró la decisión en redes sociales, considerando al mediocampista una pieza fundamental para buscar el campeonato.

Carrasquilla en un tiro ante Pachuca en Semifinales de Vuelta | MEXSPORT
Carrasquilla en un tiro ante Pachuca en Semifinales de Vuelta | MEXSPORT

El XI de Pumas para enfrentar a Cruz Azul

Pumas saltará al terreno de juego con:

  • Keylor Navas

  • Rubén Duarte

  • Nathan Silva

  • Rodrigo López

  • Uriel Antuna

  • Juninho Veiga

  • Adalberto Carrasquilla

  • Robert Morales

  • Jordan Carrillo

  • Pedro Vite

  • Álvaro Angulo

Keylor Navas lidera el sueño auriazul

El encargado de comandar al equipo será nuevamente Keylor Navas, quien se ha convertido en uno de los referentes del club desde su llegada y ahora intentará sumar un nuevo título a su carrera.

Efraín Juárez llamó a Keylor Navas el mejor portero del continente | MEXSPORT
Efraín Juárez llamó a Keylor Navas el mejor portero del continente | MEXSPORT

Con Ciudad Universitaria completamente encendida y la ilusión de conquistar la octava estrella, Pumas saldrá con todo para intentar derrotar a Cruz Azul en una de las finales más esperadas de los últimos años.

Pumas buscará la octava estrella en su historia | MIGUEL PONTÓN
Pumas buscará la octava estrella en su historia | MIGUEL PONTÓN
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