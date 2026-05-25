¡Oficial! Memote Martínez estará en la Gran Final del Clausura 2026

La Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul sigue generando historias fuera de la cancha, y una de las más llamativas fue la presencia de Guillermo 'Memote' Martínez en el Estadio Olímpico Universitario. El delantero auriazul acudió al inmueble para apoyar a sus compañeros en la definición del título de la Liga MX, pese a encontrarse concentrado con la Selección Mexicana.

Tal y como lo adelantó Javier Aguirre, entrenador del Tri, algunos seleccionados nacionales podrían recibir permiso para asistir a la Final del futbol mexicano. En el caso de Pumas, Memote Martínez aprovechó la oportunidad para romper concentración y acompañar al equipo desde uno de los palcos del estadio universitario.

Guillermo 'Memote' Martínez, jugador de Pumas en festejo de gol | IMAGO7

Memote Martínez recibe cariño de la afición de Pumas

La llegada del atacante mexicano no pasó desapercibida entre los aficionados auriazules, quienes rápidamente se acercaron para saludarlo y tomarse fotografías. El delantero recibió muestras de cariño por parte de la afición universitaria, que reconoció su compromiso con el equipo en uno de los partidos más importantes del semestre.

Aunque no pudo estar en la cancha, Memote Martínez se mantuvo cerca del plantel en una noche clave para Pumas. El delantero siguió el encuentro desde las gradas del Olímpico Universitario, alentando constantemente a sus compañeros durante la disputa por el campeonato del Clausura 2026.

Guillermo 'Memote' Martínez ya ocupa su lugar en uno de los palcos del Olímpico!



El jugador está listo para apoyar a los Pumas en esta Gran Final.#JLMNoticias #JoséLuisMorales #Aguascalientes #Ags #NiMásNiMenospic.twitter.com/hFC0w41Ily — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 25, 2026

Seleccionados nacionales no disputan la Liguilla del Clausura 2026

La ausencia de Guillermo Martínez en la Final se debe al acuerdo alcanzado entre la Liga MX y la Selección Mexicana para que la Liguilla del Clausura 2026 se disputara sin jugadores convocados al combinado nacional. Los futbolistas llamados por Javier Aguirre se encuentran concentrados en el CAR como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Otro de los jugadores involucrados en esta situación es Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, quien también fue convocado por la Selección Mexicana y recibió autorización para estar presente en el partido definitivo. Tanto el jugador celeste como Memote Martínez acompañaron a sus respectivos equipos únicamente como apoyo anímico.

La presencia de Memote en Ciudad Universitaria generó conversación entre aficionados de Pumas en redes sociales, donde muchos destacaron el gesto del delantero de no perderse la Final pese a estar concentrado con el Tri. El atacante auriazul demostró así su cercanía con el grupo y el deseo de respaldar al club en la búsqueda del campeonato.