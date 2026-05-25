"La gente está disfrutando del futbol mexicano": Mikel Arriola de cara a la Final del Clausura 2026

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola es uno de los tantos personajes importantes que se han dado cita en el Estadio Olímpico Universitario para presenciar la Gran Final del futbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul.

A su llegada, Arriola dio unas palabras para distintos medios, en donde se mostró muy seguro de su trabajo y del de todos sus comapñeros que han llevado el rumbo de la liga a lo largo de los últimos años, pues él cree que sus aficionados están completamente satisfechos con lo que se ha realizado.

Trofeo Liga MX | IMAGO7

Arriola asegura que la gente disfruta de la Liga MX

Sin haber siquiera ingresado al Olímpico Universitario, Mikel Arriola ya había soltado algunas declaraciones que dieron noticias tanto para la Final como para el futbol mexicano en general e incluso de cara a la Copa del Mundo que está cerca de comenzar.

El encargado del campeonato mexicano ha dejado en claro que, desde su perspectiva, los aficionados mexicanos están disfrutando de su torneo, incluso aunque no tengan a sus clubes jugando por el campeonato este domingo, asegurando también que hay muchos niños y aficionados de todas las edades disfrutando del campeonato.

Mikel Arriola durante una entrevista | IMAGO7

"La gente está disfrutando del futbol mexicano", fueron las palabras con las cuales ha dejado claro su mensaje el mandatario de la Liga MX, para así posteriormente ingresar a su posición de privilegio en el estadio.

Falsificadores intentan ingresar al Olímpico en medio del caos

La entrada al Estadio Olímpico Universitario para la Final de Vuelta entre Pumas y Cruz Azul estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad, luego de que algunas personas intentaron ingresar al inmueble con acreditaciones falsas. Con los boletos agotados y una alta demanda por presenciar el último partido del Clausura 2026, algunos aficionados buscaron distintas formas de acceder al estadio, aunque las autoridades detectaron de inmediato los documentos apócrifos.

Los encargados de revisar los accesos impidieron que estas personas avanzaran hacia zonas que no están destinadas para la afición, además de retirarles los gafetes falsificados para evitar que intentaran utilizarlos en otra entrada del recinto. Esta situación obligó a reforzar las labores de seguridad en las inmediaciones del Olímpico Universitario, donde desde horas antes del silbatazo inicial ya se vivía un ambiente de tensión por la cantidad de gente que buscaba entrar.

Afición de los Pumas antes de la Final contra Cruz Azul | MEXSPORT