¿Era penalti? Así fue la acción sobre Charly Rodríguez en el área

¡Ya hay polémica en la Gran Final! Al igual que en juego de Ida, Cruz Azul reclamó un penalti sobre Charly Rodríguez, en los últimos minutos del primer tiempo. El mediocampista y capitán cementero cayó en el área tras un recargón de Jordan Carrillo por la espalda.

Sin embargo, pese al reclamo de los jugadores celestes, el árbitro central, Daniel Quintero Huitrón, no marcó la pena máxima. Ahora, La Máquina tendrá que remar contracorriente en el segundo tiempo.

¿Era penal para Cruz Azul? pic.twitter.com/DMqxvOx5t1 — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) May 25, 2026

¿Cómo fue el inicio del partido?

La Máquina inició el partido tal y como fue el primer partido: con un dominio incesante por parte de los dirigidos por Joel Huiqui. Carlos Rotondi fue el primero en inquietar el arco de Keylor Navas, sin embargo, el tico respondió al nivel de su excelsa historia.

Después de esa primera jugada del argentino, Agustín Palavecino remató de nueva cuenta, pero una vez más Keylor respondió de gran manera. Tras esos primeros 15 minutos de dominio celeste, Pumas tomó control del balón y el gol cayó después.

Agustín Palavecino y Jordan Carrillo en partido de Cruz Azul y Pumas en la Liga MX | IMAGO 7

La mala suerte con Paradela

La mala suerte siguió para Cruz Azul, pues el cerebro del equipo, José Paradela, sufrió un duro golpe y, aunque lo intentó, tuvo que salir del partido. En lugar del argentino entró Gabriel Fernández.

El delantero charrúa no entró en el mejor momento, pues sus dolencias físicas lo han mermado en un partido desequilibrante. Cruz Azul tendrá 45 minutos para intentar el empate ante Universidad Nacional