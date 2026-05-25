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Futbol

Finn Bálor se une a Pumas; lanzó el Goya antes de la Final contra Cruz Azul

Finn Bálor con la sudadera de Pumas | x:FinnBalor
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:45 - 24 mayo 2026
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El luchador irlandés sorprendió en redes sociales al mostrar su apoyo a los universitarios previo al duelo por el título del Clausura 2026

La Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul ha provocado reacciones en todos lados, incluso dentro del mundo de la lucha libre profesional.

Ahora fue Finn Bálor quien sorprendió a los aficionados universitarios luego de publicar en su cuenta de X el tradicional grito de apoyo de Pumas previo al encuentro en Ciudad Universitaria.

“¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, ra, ra!”

El luchador irlandés escribió el emblemático mensaje universitario:

“¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Universidad!”

La publicación rápidamente se volvió viral entre los seguidores auriazules, quienes reaccionaron emocionados al ver a una estrella internacional de WWE apoyando al equipo en uno de los partidos más importantes del torneo.

Finn Bálor con el jersey de los Pumas | FOTO DE VERÓNICA RODRÍGUEZ

Finn Bálor y su cercanía con México

No es la primera vez que Finn Bálor demuestra cercanía con la afición mexicana, ya que el exintegrante de The Judgment Day suele interactuar constantemente con seguidores latinoamericanos en redes sociales. ¿El motivo? Su esposa, Verónica Rodríguez, quien también es aficionada de los Universitarios.

Su mensaje llegó justo antes del arranque de la Final entre Pumas y Cruz Azul, encuentro donde los universitarios buscan conquistar la octava estrella de su historia frente a su afición en Ciudad Universitaria.

Juninho y Campos | MEXSPORT
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