¡Pita La Máquina! Autogol de Rubén Duarte tras una gran jugada de Cruz Azul

¡Ya pitó La Máquina! Después de más de 100 minutos sin gol, el conjunto de Joel Huiqui por fin logró anotar en la Gran Final del Clausura 2026. Un autogol de Rubén Duarte le dio el empate a Cruz Azul ante Pumas, en un partido electrizante en Ciudad Universitaria.

Charly Rodríguez mandó un pase de genio a Carlos Rotondi, quien con tiempo y espacio, mandó un centro en busca de Christian Ebere. Pese a la gran marca de Álvaro Angulo, el colombiano despejó el balón, pero para su mala fortuna golpeó al español.

¡Y lo empató La Maquinola! 💙🚂



Enorme pase de Charly Rodríguez para Rotondi y en el centro, la jugada termina con autogol. 😱#LaFinalDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #FVuelta | #FVUNAMCAZ pic.twitter.com/tTbuRng6Tg — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 25, 2026

¿Cómo fue el gol de Pumas?

El futbol es de momentos, y Universidad Nacional aprovechó el suyo. Después de sufrir en casi toda la eliminatoria, el conjunto dirigido por Efraín Juárez anotó el primer gol de la Gran Final del Clausura 2026, gracias a un tanto de Robert Morales.

El delantero guaraní aprovechó un contragolpe de Pumas que en un principio fue desaprovechado por Uriel Antuna. Después de una serie de rebotes, Morales le entró con todo al balón y venció a Kevin Mier, quien minutos antes hizo una gran atajada.

Robert Morales celebra su gol en la Final ante Cruz Azul | MEXSPORT

El reclamo de Cruz Azul en la Final

Al igual que en juego de Ida, Cruz Azul reclamó un penalti sobre Charly Rodríguez, en los últimos minutos del primer tiempo. El mediocampista y capitán cementero cayó en el área tras un recargón de Jordan Carrillo por la espalda.

Sin embargo, pese al reclamo de los jugadores celestes, el árbitro central, Daniel Quintero Huitrón, no marcó la pena máxima. Además de dicha jugada, Cruz Azul también pidió un castigo mayor para Adalberto Carrasquilla, tras una dura falta sobre José Paradela.