Uriel Antuna se va expulsado al 92’ y complica a Pumas en la Final ante Cruz Azul

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00:11 ¡No lo olvidan! Anselmi, Rivero y Faravelli felicitaron a Cruz Azul por la obtención de la Décima

00:01 Charly Rodríguez y la coronación de un largo proceso: “este grupo lo merecía”

23:52 ¡La revancha de Joel Huiqui! 15 años después, el entrenador celeste logró vencer a Pumas en su estadio

23:50 "Se acabó el sueño de ser campeones": la reacción de Efraín Juárez tras el gol de Rotondi

23:45 La Minerva se pinta de azul: aficionados de Cruz Azul desatan la fiesta en Guadalajara

23:23 Resultados de AEW Double or Nothing 2026: MJF recupera el Campeonato Mundial; Copeland y Christian vuelven a reinar juntos

23:23 ¡Festejo celeste! Miles de aficionados ya celebran la décima en el Ángel

23:18 Rodolfo Rotondi tras ser el héroe de la décima de Cruz Azul: "es una revancha personal"