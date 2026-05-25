Uriel Antuna se va expulsado al 92’ y complica a Pumas en la Final ante Cruz Azul
Pumas recibió un duro golpe en los minutos finales de la Final del Clausura 2026 luego de que Uriel Antuna fuera expulsado al minuto 92 tras una fuerte entrada sobre Jeremy Márquez. El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja después de la dura entrada del futbolista universitario.
La expulsión dejó a los auriazules con un panorama más que complicado en el cierre del encuentro frente a Cruz Azul, obligando al equipo a disputar los últimos minutos con un hombre menos en uno de los momentos más tensos de la serie por el campeonato.
😱 CARTON ROUGE POUR LES PUMAS !— Fútbol mexicano FR 🇲🇽 (@ligamx_fr) May 25, 2026
🟥 Après intervention du VAR, Uriel Antuna est exclu pour cette vilaine semelle sur Jeremy Márquez : les Pumas vont disputer les dernières minutes la rencontre à dix !
90+3’ Pumas 1-1 Cruz Azul (1-1 cumulé) pic.twitter.com/E0T0dsTZQZ