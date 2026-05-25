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Futbol

Uriel Antuna se va expulsado al 92’ y complica a Pumas en la Final ante Cruz Azul

Roja de Antuna en la Final Pumas contra Cruz Azul | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:11 - 24 mayo 2026
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El atacante universitario vio la tarjeta roja al minuto 92 tras una dura entrada sobre Jeremy Márquez y dejó a Pumas con 10 hombres en el cierre de la Final del Clausura 2026

Pumas recibió un duro golpe en los minutos finales de la Final del Clausura 2026 luego de que Uriel Antuna fuera expulsado al minuto 92 tras una fuerte entrada sobre Jeremy Márquez. El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja después de la dura entrada del futbolista universitario.

La expulsión dejó a los auriazules con un panorama más que complicado en el cierre del encuentro frente a Cruz Azul, obligando al equipo a disputar los últimos minutos con un hombre menos en uno de los momentos más tensos de la serie por el campeonato.

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