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Futbol

Paradela se lesiona tras jugada con Carrasquilla y abandona el Pumas - Cruz Azul antes del descanso

Paradela abandona la cancha en la Final | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 19:54 - 24 mayo 2026
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El mediocampista salió dolido y con la frustración

Doble caída de agua helada para el Cruz Azul en tan solo 35 minutos de la Vuelta de la Final ante Pumas; luego del gol de Robert Morales de inmediato José Paradela no pudo continuar por una clara molestia muscular y tuvo que salir para darle ingreso al Toro Fernández.

El argentino simplemente tuvo que dejar al equipo apenas a los 35 minutos después de un duro golpe con Adalberto Carrasquilla provocando la modificación en el esquema de Joel Huiqui con todo el segundo tiempo por delante en Ciudad Universitaria. 

Kevin Mie en lamento en CU l IMAGO7

Y es que, antes de que saliera el jugador de La Máquina se llevó un duro golpe tras la disputa del esférico con el panameño y quedó evidentemente con dolor en la cadera y parte del muslo izquierdo, mismo que provocó su salida. 

La jugada del momento rápidamente generó controversia en redes sociales debido a la fuerza desmedida con la que el centro americano llegó y metiendo todo la carrocería sacando por los aires al 20 de la visita.

Carrillo y Angulo junto al trofeo | IMAGO7
Carrillo y Angulo junto al trofeo | IMAGO7

¿Carrasquilla, la pieza secreta de Efraín Juárez? 

Cabe mencionar, que Carrasquilla era duda para la Vuelta de la Final; sin embargo, el técnico lo agregó de inicio con varias de sus figuras estelares y con el regreso de Adalberto Carrasquilla al once inicial, luego de que el mediocampista arrancara desde la banca en el partido de ida.

La presencia de “Coco” Carrasquilla fue una de las grandes novedades para Pumas, ya que el panameño vuelve a la titularidad en un momento clave para el conjunto universitario. Su regreso apuntó a darle mayor control y creatividad al mediocampo auriazul, además de fortalecer la conexión ofensiva con jugadores como Pedro Vite, Uriel Antuna, Robert Morales y Juninho.

La afición universitaria también celebró la decisión en redes sociales, considerando al mediocampista una pieza fundamental para buscar el campeonato. Y es que, es prácticamente un escudo de poder en el mediocampo.

Carrasquilla en un partido con Pumas l MEXSPORT

¿Cómo fue el gol de Robert Morales?

Todo esta situación de Paradela y Carrasquilla tan solo segundos después de que Robert Morales abriera el marcador en el Estadio Olímpico Universitario después de que la defensa no pudiera sacar el balón de su terreno de juego el atacante terminó sacando un zapatazo.

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