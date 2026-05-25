Los reyes del futbol mexicano: Todos los campeones de la Liga MX

El futbol mexicano es una fábrica inagotable de pasiones, dramatismo y sobre todo, una historia rica que se ha escrito con letras de oro desde la profesionalización del torneo en 1943. A lo largo de las décadas, el formato de competencia ha cambiado pasando de los torneos largos a la vibrante modalidad de los torneos cortos con Liguilla en 1999.

Pero la obsesión por levantar el trofeo de la Liga MX sigue siendo el motor de cada institución. Estos son los equipos que han logrado saborear la gloria máxima en la Primera División de México.

Campeones Liga MX

La supremacía de la liga se divide en una selecta lista de instituciones. En lo más alto del futbol nacional se consolidan las Águilas del América como los máximos ganadores históricos con 16 títulos en sus vitrinas.

América campeón I IMAGO7

El subliderato de honor es compartido por dos instituciones de enorme tradición: las Chivas y Toluca, ambos con 12 campeonatos en su historia.

Toluca quiere repetir como campeón | Imago7

Mientras que en su reciente participación en el torneo de Clausura 2026, Cruz Azul consigue el campeonato obteniendo su décimo título, subiendo un lugar en los máximos campeones de la liga.

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul

Un escalón abajo aparecen con 8 estrellas se encuentran León y Tigres. Los felinos han estado cerca de la novena pero en el torneo Apertura 2025 fueron dominados por Toluca.

Tigres campeón I IMAGO7

El protagonismo también pertenece a los Pumas de la UNAM y a los Tuzos del Pachuca, dos instituciones que han sabido edificar grandes épocas y que cuentan con 7 títulos de liga.

Pumas campeón 2011 | MEXSPORT

Por su parte, Santos Laguna registra 6 campeonatos, mientras que los Monterrey cierran el selecto grupo de los clubes más ganadores con 5 trofeos de Primera División.

En el historial dorado también destacan equipos con una huella imborrable. Con 3 ligas ganadas se encuentran Atlante, Atlas y Necaxa. Asimismo, con 2 campeonatos figuran Puebla, los Cañeros del Zacatepec y los Tiburones Rojos de Veracruz.

Finalmente, la lista de campeones del futbol mexicano se complementa por aquellos clubes que han tocado la gloria en una ocasión: los Xolos de Tijuana, Monarcas Morelia, los Tecos de la UAG, el Club Oro, Tampico Madero, el Club Marte, el Real Club España y el Asturias, este último siendo el primer campeón de la era profesional.

Lista completa de todos los campeones

1943-44: Asturias (Primer campeón profesional)

1944-45: Real Club España

1945-46: Veracruz

1946-47: Atlante

1947-48: León

1948-49: León

1949-50: Veracruz

1950-51: Atlas

1951-52: León

1952-53: Tampico

1953-54: Marte

1954-55: Zacatepec

1955-56: León

1956-57: Guadalajara

1957-58: Zacatepec

1958-59: Guadalajara

1959-60: Guadalajara

1960-61: Guadalajara

1961-62: Guadalajara

1962-63: Oro

1963-64: Guadalajara

1964-65: Guadalajara

1965-66: América

1966-67: Toluca

1967-68: Toluca

1968-69: Cruz Azul

1969-70: Guadalajara

México 70: Cruz Azul (Torneo extraordinario por el Mundial)

1970-71: América

1971-72: Cruz Azul

1972-73: Cruz Azul

1973-74: Cruz Azul

1974-75: Toluca

1975-76: América

1976-77: Pumas UNAM

1977-78: Tigres UANL

1978-79: Cruz Azul

1979-80: Cruz Azul

1980-81: Pumas UNAM

1981-82: Tigres UANL

1982-83: Puebla

1983-84: América

1984-85: América

PRODE 85: América (Torneo corto previo al Mundial)

México 86: Monterrey (Torneo corto previo al Mundial)

1986-87: Guadalajara

1987-88: América

1988-89: América

1989-90: Puebla

1990-91: Pumas UNAM

1991-92: León 1992-93: Atlante

1993-94: Tecos UAG

1994-95: Necaxa

1995-96: Necaxa

Invierno 1996: Santos Laguna

Verano 1997: Guadalajara

Invierno 1997: Cruz Azul

Verano 1998: Toluca

Invierno 1998: Necaxa

Verano 1999: Toluca

Invierno 1999: Pachuca

Verano 2000: Toluca

Invierno 2000: Morelia

Verano 2001: Santos Laguna

Invierno 2001: Pachuca

Verano 2002: América

Apertura 2002: Toluca

Clausura 2003: Monterrey

Apertura 2003: Pachuca

Clausura 2004: Pumas UNAM

Apertura 2004: Pumas UNAM

Clausura 2005: América

Apertura 2005: Toluca

Clausura 2006: Pachuca

Apertura 2006: Guadalajara

Clausura 2007: Pachuca

Apertura 2007: Atlante

Clausura 2008: Santos Laguna

Apertura 2008: Toluca

Clausura 2009: Pumas UNAM

Apertura 2009: Monterrey

Bicentenario 2010: Toluca

Apertura 2010: Monterrey

Clausura 2011: Pumas UNAM

Apertura 2011: Tigres UANL

Clausura 2012: Santos Laguna

Apertura 2012: Tijuana

Clausura 2013: América

Apertura 2013: León

Clausura 2014: León

Apertura 2014: América

Clausura 2015: Santos Laguna

Apertura 2015: Tigres UANL

Clausura 2016: Pachuca

Apertura 2016: Tigres UANL

Clausura 2017: Guadalajara

Apertura 2017: Tigres UANL

Clausura 2018: Santos Laguna

Apertura 2018: América

Clausura 2019: Tigres UANL

Apertura 2019: Monterrey

Clausura 2020: Clausurado sin campeón debido a la pandemia

Guard1anes 2020: León

Guard1anes 2021: Cruz Azul

Apertura 2021: Atlas

Clausura 2022: Atlas

Apertura 2022: Pachuca

Clausura 2023: Tigres UANL

Apertura 2023: América

Clausura 2024: América

Apertura 2024: América

Clausura 2025: Toluca

Apertura 2025: Toluca

Clausura 2026: Cruz Azul

Carlos Salcido, campeón con Chivas | IMAGO7

La evolución de las dinastías