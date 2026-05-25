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Futbol

Los reyes del futbol mexicano: Todos los campeones de la Liga MX

El América Campeón de la 1965-66. l MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 20:32 - 24 mayo 2026
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Mapa completo de las estrellas en la Liga MX

El futbol mexicano es una fábrica inagotable de pasiones, dramatismo y sobre todo, una historia rica que se ha escrito con letras de oro desde la profesionalización del torneo en 1943. A lo largo de las décadas, el formato de competencia ha cambiado pasando de los torneos largos a la vibrante modalidad de los torneos cortos con Liguilla en 1999.

Pero la obsesión por levantar el trofeo de la Liga MX sigue siendo el motor de cada institución. Estos son los equipos que han logrado saborear la gloria máxima en la Primera División de México.

Campeones Liga MX

La supremacía de la liga se divide en una selecta lista de instituciones. En lo más alto del futbol nacional se consolidan las Águilas del América como los máximos ganadores históricos con 16 títulos en sus vitrinas.

América campeón I IMAGO7

El subliderato de honor es compartido por dos instituciones de enorme tradición: las Chivas y Toluca, ambos con 12 campeonatos en su historia.

Toluca quiere repetir como campeón | Imago7

Mientras que en su reciente participación en el torneo de Clausura 2026, Cruz Azul consigue el campeonato obteniendo su décimo título, subiendo un lugar en los máximos campeones de la liga.

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul

Un escalón abajo aparecen con 8 estrellas se encuentran León y Tigres. Los felinos han estado cerca de la novena pero en el torneo Apertura 2025 fueron dominados por Toluca.

Tigres campeón I IMAGO7

El protagonismo también pertenece a los Pumas de la UNAM y a los Tuzos del Pachuca, dos instituciones que han sabido edificar grandes épocas y que cuentan con 7 títulos de liga.

Pumas campeón 2011 | MEXSPORT

Por su parte, Santos Laguna registra 6 campeonatos, mientras que los Monterrey cierran el selecto grupo de los clubes más ganadores con 5 trofeos de Primera División.

En el historial dorado también destacan equipos con una huella imborrable. Con 3 ligas ganadas se encuentran Atlante, Atlas y Necaxa. Asimismo, con 2 campeonatos figuran Puebla, los Cañeros del Zacatepec y los Tiburones Rojos de Veracruz.

Finalmente, la lista de campeones del futbol mexicano se complementa por aquellos clubes que han tocado la gloria en una ocasión: los Xolos de Tijuana, Monarcas Morelia, los Tecos de la UAG, el Club Oro, Tampico Madero, el Club Marte, el Real Club España y el Asturias, este último siendo el primer campeón de la era profesional.

Lista completa de todos los campeones

  • 1943-44: Asturias (Primer campeón profesional)

  • 1944-45: Real Club España

  • 1945-46: Veracruz

  • 1946-47: Atlante

  • 1947-48: León

  • 1948-49: León

  • 1949-50: Veracruz

  • 1950-51: Atlas

  • 1951-52: León

  • 1952-53: Tampico

  • 1953-54: Marte

  • 1954-55: Zacatepec

  • 1955-56: León

  • 1956-57: Guadalajara

  • 1957-58: Zacatepec

  • 1958-59: Guadalajara

  • 1959-60: Guadalajara

  • 1960-61: Guadalajara

  • 1961-62: Guadalajara

  • 1962-63: Oro

  • 1963-64: Guadalajara

  • 1964-65: Guadalajara

  • 1965-66: América

  • 1966-67: Toluca

  • 1967-68: Toluca

  • 1968-69: Cruz Azul

  • 1969-70: Guadalajara

  • México 70: Cruz Azul (Torneo extraordinario por el Mundial)

  • 1970-71: América

  • 1971-72: Cruz Azul

  • 1972-73: Cruz Azul

  • 1973-74: Cruz Azul

  • 1974-75: Toluca

  • 1975-76: América

  • 1976-77: Pumas UNAM

  • 1977-78: Tigres UANL

  • 1978-79: Cruz Azul

  • 1979-80: Cruz Azul

  • 1980-81: Pumas UNAM

  • 1981-82: Tigres UANL

  • 1982-83: Puebla

  • 1983-84: América

  • 1984-85: América

  • PRODE 85: América (Torneo corto previo al Mundial)

  • México 86: Monterrey (Torneo corto previo al Mundial)

  • 1986-87: Guadalajara

  • 1987-88: América

  • 1988-89: América

  • 1989-90: Puebla

  • 1990-91: Pumas UNAM

  • 1991-92: León 1992-93: Atlante

  • 1993-94: Tecos UAG

  • 1994-95: Necaxa

  • 1995-96: Necaxa

  • Invierno 1996: Santos Laguna

  • Verano 1997: Guadalajara

  • Invierno 1997: Cruz Azul

  • Verano 1998: Toluca

  • Invierno 1998: Necaxa

  • Verano 1999: Toluca

  • Invierno 1999: Pachuca

  • Verano 2000: Toluca

  • Invierno 2000: Morelia

  • Verano 2001: Santos Laguna

  • Invierno 2001: Pachuca

  • Verano 2002: América

  • Apertura 2002: Toluca

  • Clausura 2003: Monterrey

  • Apertura 2003: Pachuca

  • Clausura 2004: Pumas UNAM

  • Apertura 2004: Pumas UNAM

  • Clausura 2005: América

  • Apertura 2005: Toluca

  • Clausura 2006: Pachuca

  • Apertura 2006: Guadalajara

  • Clausura 2007: Pachuca

  • Apertura 2007: Atlante

  • Clausura 2008: Santos Laguna

  • Apertura 2008: Toluca

  • Clausura 2009: Pumas UNAM

  • Apertura 2009: Monterrey

  • Bicentenario 2010: Toluca

  • Apertura 2010: Monterrey

  • Clausura 2011: Pumas UNAM

  • Apertura 2011: Tigres UANL

  • Clausura 2012: Santos Laguna

  • Apertura 2012: Tijuana

  • Clausura 2013: América

  • Apertura 2013: León

  • Clausura 2014: León

  • Apertura 2014: América

  • Clausura 2015: Santos Laguna

  • Apertura 2015: Tigres UANL

  • Clausura 2016: Pachuca

  • Apertura 2016: Tigres UANL

  • Clausura 2017: Guadalajara

  • Apertura 2017: Tigres UANL

  • Clausura 2018: Santos Laguna

  • Apertura 2018: América

  • Clausura 2019: Tigres UANL

  • Apertura 2019: Monterrey

  • Clausura 2020: Clausurado sin campeón debido a la pandemia

  • Guard1anes 2020: León

  • Guard1anes 2021: Cruz Azul

  • Apertura 2021: Atlas 

  • Clausura 2022: Atlas 

  • Apertura 2022: Pachuca

  • Clausura 2023: Tigres UANL

  • Apertura 2023: América

  • Clausura 2024: América 

  • Apertura 2024: América 

  • Clausura 2025: Toluca

  • Apertura 2025: Toluca

  • Clausura 2026: Cruz Azul

Carlos Salcido, campeón con Chivas | IMAGO7

La evolución de las dinastías

  • El "Campeonísimo" Guadalajara (Años 50 y 60): Comandados por leyendas como Salvador "Chava" Reyes, el Rebaño Sagrado hiló un dominio espectacular consiguiendo 8 títulos entre 1956 y 1965.

  • La Máquina Celeste de los 70: Cruz Azul dictó las reglas de esa década ganando un tricampeonato y un bicampeonato, lo que le valió el estatus instantáneo de equipo grande.

  • La madurez del Toluca en Torneos Cortos: De la mano de José Saturnino Cardozo, los Diablos Rojos se convirtieron en los amos indiscutibles de los torneos cortos a finales de los noventa y principios de los dos mil.

  • El dominio contemporáneo de América y los Regios: En los últimos años, la consistencia financiera y deportiva del América, combinada con el protagonismo de Tigres y Rayados, ha reconfigurado el mapa del protagonismo en el futbol nacional.

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