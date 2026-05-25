Los reyes del futbol mexicano: Todos los campeones de la Liga MX
El futbol mexicano es una fábrica inagotable de pasiones, dramatismo y sobre todo, una historia rica que se ha escrito con letras de oro desde la profesionalización del torneo en 1943. A lo largo de las décadas, el formato de competencia ha cambiado pasando de los torneos largos a la vibrante modalidad de los torneos cortos con Liguilla en 1999.
Pero la obsesión por levantar el trofeo de la Liga MX sigue siendo el motor de cada institución. Estos son los equipos que han logrado saborear la gloria máxima en la Primera División de México.
Campeones Liga MX
La supremacía de la liga se divide en una selecta lista de instituciones. En lo más alto del futbol nacional se consolidan las Águilas del América como los máximos ganadores históricos con 16 títulos en sus vitrinas.
El subliderato de honor es compartido por dos instituciones de enorme tradición: las Chivas y Toluca, ambos con 12 campeonatos en su historia.
Mientras que en su reciente participación en el torneo de Clausura 2026, Cruz Azul consigue el campeonato obteniendo su décimo título, subiendo un lugar en los máximos campeones de la liga.
Un escalón abajo aparecen con 8 estrellas se encuentran León y Tigres. Los felinos han estado cerca de la novena pero en el torneo Apertura 2025 fueron dominados por Toluca.
El protagonismo también pertenece a los Pumas de la UNAM y a los Tuzos del Pachuca, dos instituciones que han sabido edificar grandes épocas y que cuentan con 7 títulos de liga.
Por su parte, Santos Laguna registra 6 campeonatos, mientras que los Monterrey cierran el selecto grupo de los clubes más ganadores con 5 trofeos de Primera División.
En el historial dorado también destacan equipos con una huella imborrable. Con 3 ligas ganadas se encuentran Atlante, Atlas y Necaxa. Asimismo, con 2 campeonatos figuran Puebla, los Cañeros del Zacatepec y los Tiburones Rojos de Veracruz.
Finalmente, la lista de campeones del futbol mexicano se complementa por aquellos clubes que han tocado la gloria en una ocasión: los Xolos de Tijuana, Monarcas Morelia, los Tecos de la UAG, el Club Oro, Tampico Madero, el Club Marte, el Real Club España y el Asturias, este último siendo el primer campeón de la era profesional.
Lista completa de todos los campeones
1943-44: Asturias (Primer campeón profesional)
1944-45: Real Club España
1945-46: Veracruz
1946-47: Atlante
1947-48: León
1948-49: León
1949-50: Veracruz
1950-51: Atlas
1951-52: León
1952-53: Tampico
1953-54: Marte
1954-55: Zacatepec
1955-56: León
1956-57: Guadalajara
1957-58: Zacatepec
1958-59: Guadalajara
1959-60: Guadalajara
1960-61: Guadalajara
1961-62: Guadalajara
1962-63: Oro
1963-64: Guadalajara
1964-65: Guadalajara
1965-66: América
1966-67: Toluca
1967-68: Toluca
1968-69: Cruz Azul
1969-70: Guadalajara
México 70: Cruz Azul (Torneo extraordinario por el Mundial)
1970-71: América
1971-72: Cruz Azul
1972-73: Cruz Azul
1973-74: Cruz Azul
1974-75: Toluca
1975-76: América
1976-77: Pumas UNAM
1977-78: Tigres UANL
1978-79: Cruz Azul
1979-80: Cruz Azul
1980-81: Pumas UNAM
1981-82: Tigres UANL
1982-83: Puebla
1983-84: América
1984-85: América
PRODE 85: América (Torneo corto previo al Mundial)
México 86: Monterrey (Torneo corto previo al Mundial)
1986-87: Guadalajara
1987-88: América
1988-89: América
1989-90: Puebla
1990-91: Pumas UNAM
1991-92: León 1992-93: Atlante
1993-94: Tecos UAG
1994-95: Necaxa
1995-96: Necaxa
Invierno 1996: Santos Laguna
Verano 1997: Guadalajara
Invierno 1997: Cruz Azul
Verano 1998: Toluca
Invierno 1998: Necaxa
Verano 1999: Toluca
Invierno 1999: Pachuca
Verano 2000: Toluca
Invierno 2000: Morelia
Verano 2001: Santos Laguna
Invierno 2001: Pachuca
Verano 2002: América
Apertura 2002: Toluca
Clausura 2003: Monterrey
Apertura 2003: Pachuca
Clausura 2004: Pumas UNAM
Apertura 2004: Pumas UNAM
Clausura 2005: América
Apertura 2005: Toluca
Clausura 2006: Pachuca
Apertura 2006: Guadalajara
Clausura 2007: Pachuca
Apertura 2007: Atlante
Clausura 2008: Santos Laguna
Apertura 2008: Toluca
Clausura 2009: Pumas UNAM
Apertura 2009: Monterrey
Bicentenario 2010: Toluca
Apertura 2010: Monterrey
Clausura 2011: Pumas UNAM
Apertura 2011: Tigres UANL
Clausura 2012: Santos Laguna
Apertura 2012: Tijuana
Clausura 2013: América
Apertura 2013: León
Clausura 2014: León
Apertura 2014: América
Clausura 2015: Santos Laguna
Apertura 2015: Tigres UANL
Clausura 2016: Pachuca
Apertura 2016: Tigres UANL
Clausura 2017: Guadalajara
Apertura 2017: Tigres UANL
Clausura 2018: Santos Laguna
Apertura 2018: América
Clausura 2019: Tigres UANL
Apertura 2019: Monterrey
Clausura 2020: Clausurado sin campeón debido a la pandemia
Guard1anes 2020: León
Guard1anes 2021: Cruz Azul
Apertura 2021: Atlas
Clausura 2022: Atlas
Apertura 2022: Pachuca
Clausura 2023: Tigres UANL
Apertura 2023: América
Clausura 2024: América
Apertura 2024: América
Clausura 2025: Toluca
Apertura 2025: Toluca
Clausura 2026: Cruz Azul
La evolución de las dinastías
El "Campeonísimo" Guadalajara (Años 50 y 60): Comandados por leyendas como Salvador "Chava" Reyes, el Rebaño Sagrado hiló un dominio espectacular consiguiendo 8 títulos entre 1956 y 1965.
La Máquina Celeste de los 70: Cruz Azul dictó las reglas de esa década ganando un tricampeonato y un bicampeonato, lo que le valió el estatus instantáneo de equipo grande.
La madurez del Toluca en Torneos Cortos: De la mano de José Saturnino Cardozo, los Diablos Rojos se convirtieron en los amos indiscutibles de los torneos cortos a finales de los noventa y principios de los dos mil.
El dominio contemporáneo de América y los Regios: En los últimos años, la consistencia financiera y deportiva del América, combinada con el protagonismo de Tigres y Rayados, ha reconfigurado el mapa del protagonismo en el futbol nacional.