¡Qué ambiente en CU! El Olímpico retumba tras el Himno de la Universidad

El balompié nacional vive la definición del Clausura 2026 con un duelo electrizante con dos de los equipos más grandes de este país. Pumas y Cruz Azul buscarán romper sus respectivas maldiciones en el Estadio Olímpico Universitario, el cual se convirtió en una caldera antes del silbatazo inicial.

Previo al partido en CU, el Himno de la Universidad Nacional Autónoma de México retumbó en los adentros del recinto del Pedregal. La afición auriazul respondió y dejó en claro que el Olímpico se hará sentir en todos los sentidos.

Carrillo y Angulo junto al trofeo | IMAGO7

Leonardo Lomelí destaca trabajo de Pumas

Previo al inicio del encuentro, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, habló sobre la relación histórica entre la máxima casa de estudios y el Club Universidad Nacional, destacando el trabajo que ambas instituciones realizan de manera conjunta.

"Históricamente la universidad y el club han trabajado juntos, sin ir tan lejos las instalaciones de cantera que son parte del patrimonio de la universidad y de la ciudad universitaria creo que son instalaciones muy bien acondicionadas y que reflejan también parte de la filosofía del equipo y de la universidad que es también mantener un equilibrio con el medio ambiente y al mismo tiempo en el corazón de la ciudad universitaria", expresó.

Afición de los Pumas antes de la Final contra Cruz Azul | MEXSPORT

Además, destacó la presencia de la afición universitaria en el Estadio Olímpico Universitario para apoyar al conjunto auriazul en el compromiso más importante del torneo.

"Un estadio repleto, evidentemente la afición se dejó venir. Claro, y aunque amenazaba lluvia, afortunadamente aquí están y con mucho entusiasmo", comentó.