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Futbol

Falsificadores intentan entrar al Estadio Olímpico Universitario sin éxito

Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:47 - 24 mayo 2026
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Los boletos se han agotado, pero las maneras de intentar entrar a la fuerza no

Nadie se quiere quedar fuera de la Gran Final de Vuelta del futbol mexicano; sin embargo, algunos de los aficionados han tratado de falsificar algunas maneras de entrar al Estadio Olímpico Universitario, llegando al límite de ir con las acreditaciones.

Las autoridades del estadio se dieron cuenta de inmediato, así que no ha podido avanzar una entrada falsificada; sin embargo, esto ha hecho que todos los inmiscuidos en el tema de seguridad aumenten sus labores para evitar algún problema.

Trofeo Liga MX | IMAGO7

¿Problemas de sobrecupo?

La venta de boletos a lo largo de la semana para el partido de la Final de Vuelta entre Pumas y Cruz Azul ha sigo un completo caos, pues algunos de los fanáticos se han quedado fuera y han tratado de conseguir alguna entrada por fuera, cosa que no ha sido para nada sencilla.

Uno de los detalles que para nada se esperaba por parte de estos mismos fanáticos es la búsqueda de acreditaciones faldas, con las cuales han tratado de meterse al inmueble en lugares que para nada están hechos para la afición.

Aficionados no pueden entrar al estadio pese a tener boletos | MEXSPORT
Aficionados no pueden entrar al estadio pese a tener boletos | MEXSPORT

En la misma entrada, los encargados de revisar dichas acreditaciones, evitaron que los implicados se metieran a estas locaciones, quitándoles los gafetes que, aunque sean falsos, tendrían posibilidad de querer entrar en algún otro de los accesos del recinto que alberga el último partido del Clausura 2026.

Aficionados se quedan sin entrar al Olímpico pese a tener boleto

La entrada a la Final de Vuelta entre Pumas y Cruz Azul comenzó a convertirse en un problema en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, donde varios aficionados reportaron que ya no podían ingresar a las tribunas pese a contar con boleto. Una hora antes del arranque del partido, los túneles de acceso al inmueble ya se encontraban cerrados y la pregunta entre los seguidores era inevitable: ¿para cuántas personas es realmente el Olímpico?

Uno de los casos fue el de Gerardo Vallejo, quien mostró a RÉCORD su boleto de más de cuatro mil pesos sin poder creer la situación. Dentro del estadio, el panorama era evidente: la planta baja y la parte superior lucían completamente pobladas, sin espacio disponible para que más personas pudieran tomar un lugar. Solamente la parte alta sur se observaba con espacios libres, aunque por temas de seguridad se mantenía restringida y se llenaba de forma gradual.

Pancarta de los ídolo de Pumas antes de la Final | CAPTURA DE PANTALLA FACEBOOK

A las afueras del inmueble, decenas de aficionados seguían dando vueltas en busca de una manera de ingresar, mientras las filas parecían interminables y la demanda estaba fuera de control. La situación provocó cuestionamientos entre los asistentes sobre una posible “sobreventa” de boletos, aunque esta información no pudo ser confirmada. Además, todavía se observaron revendedores ofreciendo entradas de hasta 8 mil pesos en los alrededores del estadio.

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