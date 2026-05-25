Afición de Pumas coloca pancarta con sus máximos ídolos antes de la Final ante Cruz Azul

La afición de Pumas comenzó a vivir desde temprano la Final del Clausura 2026 y en las inmediaciones de Ciudad Universitaria apareció una pancarta especial dedicada a algunas de las máximas leyendas en la historia del club.

Previo al partido de Vuelta frente a Cruz Azul, seguidores universitarios colocaron una enorme manta con el mensaje “Los culpables de tu grandeza”, acompañada por imágenes de históricos futbolistas e ídolos auriazules.

Hugo Sánchez y Jorge Campos encabezan la pancarta

Entre las figuras que aparecen en la imagen destacan Hugo Sánchez y Jorge Campos, dos de los futbolistas más importantes que han salido de Pumas y del futbol mexicano.

Jorge Campos | IMAGO7

También aparecen otras leyendas como Cabinho, Darío Verón y Ricardo “Tuca” Ferretti, personajes fundamentales en distintas etapas exitosas del conjunto universitario.

La pancarta rápidamente llamó la atención de aficionados y usuarios en redes sociales, quienes destacaron el homenaje realizado antes de uno de los partidos más importantes para el club en los últimos años.

Hugo Sánchez, a hombros junto a Rafael Amador y Bora Milutinovic, tras vencer en la Final 80-81 a Cruz Azul. l MEXSPORT

Pumas busca escribir otra página histórica

El ambiente alrededor de Ciudad Universitaria continúa creciendo conforme se acerca el silbatazo inicial ante Cruz Azul.

Con el recuerdo de sus grandes figuras presente en las afueras del estadio, Pumas intentará sumar un nuevo campeonato a su historia y regalarle otra noche inolvidable a su afición en la Final del Clausura 2026.