Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pablo Bennevendo se une al 'Goya' de la afición antes de abordar el autobús rumbo a la final

Pablo Bennevendo previo al cierre del Clausura 2026 | IMAGO7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 17:53 - 24 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El jugador universitario se une a la afición con el emblemático "Goya"

A unas horas del partido más importante de la temporada, la pasión universitaria se desbordó a las afueras del hotel de concentración. En un momento que ya se perfila como la máxima inyección de motivación para el equipo, el lateral de los Pumas Pablo Bennevendo, se detuvo un momento para fundirse en un solo grito con la afición justo antes de abordar el autobús rumbo a la gran Final.

Pablo Bennevendo en un partido con Pumas en CU

Cientos de seguidores se dieron cita para el tradicional "banderazo", cobijando al plantel entre cánticos y banderas efervescentes azul y oro. Sin embargo, la locura total se desató cuando el canterano universitario, notablemente emocionado por el pasional apoyo de la marea auriazul, detuvo su paso hacia la unidad de transporte.

En lugar de subir directamente, Bennevendo, levantó el puño derecho e inició el icónico canto institucional: "¡México, Pumas, Universidad! ¡Goya, Goya, Cachún, Cachún, Ra, Ra! ¡Cachún, Cachún, Ra, Ra! ¡Universidad!"

El estallido de júbilo de los seguidores no se hizo esperar, respondiendo al unísono de su jugador. Las imágenes del zaguero entonando el himno con el alma comenzaron a viralizarse en redes sociales en cuestión de minutos, encendiendo las plataformas digitales de cara al silbatazo inicial.

Pablo Bennevendo en Pumas | IMAGO7

Identidad Puma rumbo al título

Este gesto no solo demuestra el compromiso del defensor, sino la comunión total que existe entre el plantel y una afición que anhela levantar la copa. Al ser un futbolista formado en las fuerzas básicas del Pedregal, la conexión con la tribuna cobró un valor mucho más profundo y simbólico.

Lo Último
20:17 ¿Era penalti? Así fue la acción sobre Charly Rodríguez en el área
20:13 ¡Alerta mundial! Lionel Messi salió lesionado de su último partido con Inter Miami
19:58 ¡Cómo no te voy a querer! Golazo de Robert Morales para abrir el marcador
19:54 Víctor Velázquez llegó al estadio sobre la hora para la Final de Vuelta entre Cruz Azul y Pumas
19:54 Paradela se lesiona tras jugada con Carrasquilla y abandona el Pumas - Cruz Azul antes del descanso
19:46 Iván Alonso seguiría en Cruz Azul sin importar el resultado de la Final contra Pumas
19:37 ¡Qué ambiente en CU! El Olímpico retumba tras el Himno de la Universidad
19:27 ¿Se suspenden las clases el 25 de mayo? Esto sabemos del paro de la CNTE
19:24 "La gente está disfrutando del futbol mexicano": Mikel Arriola de cara a la Final del Clausura 2026
19:19 Rector de la UNAM destaca trabajo conjunto con Pumas previo a la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul