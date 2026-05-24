Pablo Bennevendo se une al 'Goya' de la afición antes de abordar el autobús rumbo a la final

A unas horas del partido más importante de la temporada, la pasión universitaria se desbordó a las afueras del hotel de concentración. En un momento que ya se perfila como la máxima inyección de motivación para el equipo, el lateral de los Pumas Pablo Bennevendo, se detuvo un momento para fundirse en un solo grito con la afición justo antes de abordar el autobús rumbo a la gran Final.

Pablo Bennevendo en un partido con Pumas en CU

Cientos de seguidores se dieron cita para el tradicional "banderazo", cobijando al plantel entre cánticos y banderas efervescentes azul y oro. Sin embargo, la locura total se desató cuando el canterano universitario, notablemente emocionado por el pasional apoyo de la marea auriazul, detuvo su paso hacia la unidad de transporte.

¡ESTO ES PUMAS! 🔥



El defensa de los Pumas no dudó en aventarse un Goya con la afición que estaba afuera del hotel. pic.twitter.com/uISd59BxVe — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 24, 2026

En lugar de subir directamente, Bennevendo, levantó el puño derecho e inició el icónico canto institucional: "¡México, Pumas, Universidad! ¡Goya, Goya, Cachún, Cachún, Ra, Ra! ¡Cachún, Cachún, Ra, Ra! ¡Universidad!"

El estallido de júbilo de los seguidores no se hizo esperar, respondiendo al unísono de su jugador. Las imágenes del zaguero entonando el himno con el alma comenzaron a viralizarse en redes sociales en cuestión de minutos, encendiendo las plataformas digitales de cara al silbatazo inicial.

Pablo Bennevendo en Pumas | IMAGO7

Identidad Puma rumbo al título