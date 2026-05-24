Cruz Azul vs Pumas: los jugadores que enfrentarán a su exequipo en la Final del Clausura 2026

Este domingo se define oficialmente al Campeón de la Liga MX. La Final de Vuelta del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Club Universidad se llevará a cabo este domingo en el Olímpico Universitario y el juego, no solo definirá al nuevo campeón del futbol mexicano, también tendrá un ingrediente especial por la presencia de futbolistas que conocen de cerca a ambas instituciones.

La serie por el título entre cementeros y universitarios reunirá a varios jugadores que en algún momento defendieron la camiseta del ahora rival, situación que añade un contexto distinto al partido por el campeonato del futbol mexicano.

En ambos planteles existen elementos con pasado en el equipo contrario, por lo que el conocimiento de estilos, presión y entorno podría convertirse en un factor importante durante la disputa del campeonato.

Erik Lira era parte del plantel de Pumas en aquella eliminatoria | Imago7

Los futbolistas de Cruz Azul con pasado universitario

Dentro del plantel celeste aparecen cuatro jugadores que tuvieron paso por Pumas antes de llegar a La Máquina: e

El caso de Erik Lira es uno de los más representativos. El mediocampista surgió de las fuerzas básicas del conjunto universitario y logró consolidarse en el primer equipo gracias a sus actuaciones en el mediocampo. El volante mexicano incluso fue parte de aquella remontada histórica de Pumas ante la Máquina en 2020 que le dio el pase a los felinos a la Final.

Gabriel Fernández es otro jugador que fue importante en el entorno universitario. Aunque sólo estuvo un corto paso, el delantero brilló con el equipo y terminó siendo vendido a los Celestes por 10 millones de dólares.

Gabriel Fernández jugando con los Pumas | IMAGO7

Uriel Antuna y su reencuentro con Cruz Azul

Por parte de Pumas, sólo aparece un jugador que tuvo pasado por la Noria previo a llegar al equipo actual del Pedregal y es Uriel Antuna. El atacante tuvo una etapa importante con Cruz Azul, club en el que vivió el mejor momento de su carrera profesional e incluso logró ser campeón de goleo y llegar a una Final del futbol mexicano.

Ahora, Antuna disputará la final frente a su antiguo equipo con el objetivo de darle el título a los universitarios algo que no logró hacer vistiendo la playera celeste.

Uriel Antuna y Charly Rodríguez con Cruz Azul en el Clausura 2024 de la Liga MX | MEXSPORT