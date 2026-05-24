¡No deja el barco! Erik Lira, presente con Cruz Azul antes de la Final ante Pumas

El capitán no abandona el barco. Erik Lira ya se encuentra en el hotel de concentración de Cruz Azul previo a la gran final ante Pumas UNAM en Ciudad Universitaria.

Aunque no podrá disputar el encuentro, el mediocampista celeste rompió concentración con la Selección de fútbol de México para acompañar al equipo en uno de los partidos más importantes del semestre y estar presente en una hipotética celebración del título de La Máquina.

Erik Lira con Cruz Azul | MEXSPORT

Tal como lo adelantó Javier Aguirre, tanto Erik Lira como Guillermo Martínez regresarían con sus respectivos clubes para vivir de cerca la Final del Clausura 2026.

El futbolista cementero cumplió y ya está junto a sus compañeros horas antes del duelo definitivo.

Erik Lira | IMAGO7

Además al llegar al hotel de concentración al sur de la ciudad fue recibido por aficionados que están presentes ahí.

Cruz Azul buscará esta noche conquistar el campeonato frente a Pumas en CU, y aunque no estará dentro del terreno de juego, su capitán quiso estar al lado del grupo en el momento más importante del torneo.