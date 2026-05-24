¿Tormenta en la Final? Este es el pronóstico del clima para la vuelta del Pumas vs Cruz Azul

Llegó la hora de la verdad y el campeón del Clausura 2026 se definirá este domingo. Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en el partido de vuelta de la Final del torneo de la Liga MX, en la que se ha denominado como le Final de la Obsesión, por lo que representa para ambos conjuntos capitalinos.

Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN

Tras el empate sin goles en el compromiso de ida, todo se definirá este domingo en el Estadio Olímpico Universitario, donde se espera una gran fiesta futbolera. No obstante, también se espera que las acciones se vean condicionadas por la presencia de lluvia en gran parte de la Ciudad de México.

¿Cuál es el pronóstico del clima para la vueltade la Final del Clausura 2026?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo están pronosticados intervalos de chubascos en estados del centro de México, incluida la capital. Mientras que el portal Meteored estima que hay 40 por ciento de probabilidad de tormenta a las 14:00 horas en la alcaldía Coyoacán, donde se ubica CU, y del 80 por ciento a las 17:00 horas.

Entrenamiento a puerta abierta de Cruz Azul | Iliany Aparicio

Para las 19:00 horas, cuando está programado el inicio del partido, hay un pronóstico de 80 por ciento de probabilidad de lluvia débil. Mientras que la estimación del sitio Accuweather es de un 52 por ciento de probabilidad de precipitación por la noche y del 50 por ciento por la tarde, a las 17:00 horas.

¿Cómo le ha ido a Cruz Azul en Finales contra Pumas?

La de este torneo es la tercera Final que disputen entre sí Cruz Azul y Pumas, la primera en la era de torneos cortos. La primera vez que se enfrentaron por el título, en la Temporada 1978-79, empataron sin goles en CU, mientras que en el Estadio Azteca la Máquina se impuso 2-0 y logró su sexto título de Liga MX.

CRUZ AZUL VS PUMAS | MIGUEL PONTÓN

Dos años más tarde, para la Temporada 1980-81, volvieron a enfrentarse, ahora con la ida en Santa Úrsula y la vuelta en el Pedregal. Los cementeros tomaron ventaja en la eliminatoria por diferencia de un gol, pero para la vuelta cayeron por goleada 4-1 y los de la UNAM ganaron su segundo título.