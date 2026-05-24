¡Fortaleza! La gran racha que tiene Pumas en Finales en el Olímpico de CU

En una serie Final que está lejos de resolverse, tras el empate sin goles del partido de Ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, Pumas y Cruz Azul se citan en la Vuelta en el Olímpico para definir el título del Clausura 2026, que ya dejó vacante el Bicampeón Toluca.

CRUZ AZUL VS PUMAS | MIGUEL PONTÓN

Ambos protagonistas tienen la obligación de ganar, aunque un empate, tras 120 minutos, también les dará el campeonato, a través de una tanda de penaltis.

Sin embargo, los números en este histórico escenario juegan a favor del Club Universidad que mantiene una racha envidiable que incluso ninguno de los otros tres Grandes: América, La Máquina y Chivas, pueden presumir.

¿Qué racha poseen los Pumas en CU?

El cuadro del Pedregal disputa su Final de Liga 15 en la historia y nunca ha perdido un encuentro en esta instancia en la cancha de Ciudad Universitaria, ya sea de Ida o Vuelta, con un saldo de ocho triunfos y cinco empates, incluso no ha permitido más de un gol en esta cadena.

Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT

Cabe recordar que en la primera Final de Liga auriazul, en la campaña 1976-77, los felinos disputaron el segundo cotejo de la seie ante la U de G en el Estadio Azteca, debido a una huelga sindical en la UNAM.

¿Qué equipo visitante ha dado la Vuelta Olímpica en CU?

Pese e permanecer invicto en Finales en el Olímpico, Pumas ha sido testigo del festejo rival en su propia casa, en dos ocasiones, curiosamente ambas de Tigres, en la Vuleta de la campaña 1977-78 y el Apertura 2015, después de resultados unitarios de empate 1-1 y triunfo 4-1, respectivamente.

Tigres festeja el título del Apertura 2015, en el Olímpico de CU. l MEXSPORT

En la campaña previa a Argentina 1978, los del Pedregal cayeron en el global 1-3 y en la revancha que no se consumó ante la U, cayeron en penales 2-4.

¿Cuántos títulos ha levantado Pumas ante su gente?

De los siete campeonatos que tiene Pumas, cuatro son en CU, contra Cruz Azul (1980-81), América (1990-91), Chivas (Clausura 2004) y Monarcas Morelia (Clausura 2011) y los otros tres restantes, en el Azteca, aunque fungió como local administrativo contra los Leones Negros (1976-77), en el ya desaparecido Tecnológico de Monterrey frente a Rayados (Apertura (2004) y en el Hidalgo contra Tuzos (Clauusra 2009).

Pumas celebra el título del Clausura 2011, en el Olímpico de CU. l MEXSPORT

Ahora espera repetirle la dosis de hace 45 años a La Máquina, que a su vez acumula una imbatibilidad de 29 cotejos oficiales y un título de la Concachampions en CU.

Así es la racha de Universidad en Finales en CU