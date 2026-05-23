Pumas vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver la Final del Clausura 2026 de la Liga MX?

Se cierra el telón del Clausura 2026 de la Liga MX; Pumas recibe en Ciudad Universitaria al Cruz Azul, dentro de la Vuelta de la Final, en busca de un nuevo campeón en el futbol mexicano, la serie llega con el marcador empatado sin goles.

Los dirigidos por Efraín Juárez busca cerrar con broche de oro y por fin después de 15 años alzar el título tan ansiado; por su parte, el cuadro Joel Huiqui busca la consagración con la décima para La Máquina que dejó ir el triunfo en Ciudad de los Deportes.

Efraín Juárez en la Final de Liga MX vs Cruz Azul | MEXSPORT

¿Fue el juego de Ida?

Cruz Azul no supo descifrar la defensa de Club Universidad y todo se deberá definir en el partido de Vuelta en Ciudad Universitaria. Con tres grandes atajadas de Keylor Navas y un poste, los universitarios lograron mantener el cero para buscar la victoria y el campeonato en casa.

Los Cementeros controlaron el partido de principio a fin pero no supieron reflejar ese dominio en el marcador. Pumas por su parte, logró el cometido de mantener su portería en cero, aunque también tuvieron un par de ocasiones para abrir el marcador.

Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN

La Máquina demostró no solo su localía sino que también su superioridad en cuanto a plantillas desde los primeros minutos del partido. Con presiones altas y un buen manejo de balón, lograron instalarse constantemente cerca de la portería de Keylor Navas. Desafortunadamente para los celestes, sus acciones fueron detenidas tanto por el portero costarricense, como por la defensa felina terminando el medio tiempo con un cero cero.

Cómo todos los partidos de la Liga MX, la polémica arbitral no faltó. Desde los primeros minutos el árbitro tuvo que intervenir luego de un choque entre Rubén Duarte y José Paradela donde los cementeros pedían una posible roja sobre el defensor auriazul, esto debido a que terminó contactando al argentino en el muslo, sin embargo, el silbante y el VAR decidieron no intervenir.

Además, previo al medio tiempo, los reflectores pasaron a un posible penal sobre Charly Rodríguez. En un inicio, el silbante sancionó la pena máxima, sin embargo, tras una revisión en el VAR, fue anulado por un fuera de lugar del propio capitán celeste. La polémica aumentó pues el balón le llegó a Charly tras un rebote de un jugador de Pumas.

Joel Huiqui con Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿A qué hora ver?

Todo está listo para el juego de Vuelta el Ciudad Universitaria en donde los Pumas regresan ante su afición; pero, a Cruz Azul no les indiferente la casa de los Universitarios y el duelo será este 24 de mayo, día de Pentecostés, a las 19:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de las plataformas de TUDN, Canal 5, ViX Premium, Azteca 7.

Fecha: 24 de mayo

Hora: 19:00hrs

Estadio: CU