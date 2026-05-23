“Agradecidos con el de arriba”: autobús de Los Inquietos del Norte queda envuelto en llamas / VIDEO
Momentos de tensión vivieron los integrantes de Los Inquietos del Norte luego de que el autobús en el que viajaban se incendiara mientras circulaban por carretera.
A través de redes sociales, la agrupación informó que el incidente ocurrió durante uno de sus traslados y confirmó que tanto los músicos como el personal que los acompañaba lograron ponerse a salvo.
“Agradecidos con el de arriba”, expresaron los integrantes tras el accidente.
Las imágenes difundidas muestran la unidad envuelta en llamas mientras varios asistentes observan desde la carretera.
¿Qué pasó con el autobús de Los Inquietos del Norte?
De acuerdo con la información difundida por la agrupación, el incendio comenzó mientras el autobús se encontraba en circulación. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales del siniestro; sin embargo, el fuego consumió gran parte de la unidad.
Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, hecho que fue confirmado por la propia banda.
¿Cuál es el estado de salud de Los Inquietos del Norte?
Los integrantes de Los Inquietos del Norte señalaron que todos se encuentran bien y fuera de peligro tras evacuar el vehículo. La agrupación agradeció las muestras de apoyo y preocupación de sus seguidores luego de que las imágenes del incendio comenzaran a viralizarse.
Pese al susto, la banda afirmó que continuará con sus compromisos musicales.
¿Quiénes son Los Inquietos del Norte?
Los Inquietos del Norte es una agrupación de música regional mexicana reconocida por temas dentro del género norteño y corridos. A lo largo de su trayectoria han logrado consolidar una importante base de seguidores en México y Estados Unidos.