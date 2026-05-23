“Agradecidos con el de arriba”: autobús de Los Inquietos del Norte queda envuelto en llamas / VIDEO

Momentos de tensión vivieron los integrantes de Los Inquietos del Norte luego de que el autobús en el que viajaban se incendiara mientras circulaban por carretera.

El autobús de Los Inquietos del Norte se incendió en plena carretera. / IG

A través de redes sociales, la agrupación informó que el incidente ocurrió durante uno de sus traslados y confirmó que tanto los músicos como el personal que los acompañaba lograron ponerse a salvo. “Agradecidos con el de arriba”, expresaron los integrantes tras el accidente. Las imágenes difundidas muestran la unidad envuelta en llamas mientras varios asistentes observan desde la carretera.

Los Inquietos del Norte es una de las agrupaciones más influyentes y populares de la música regional mexicana. / @losinquietosdelnorteoficial

¿Qué pasó con el autobús de Los Inquietos del Norte?

De acuerdo con la información difundida por la agrupación, el incendio comenzó mientras el autobús se encontraba en circulación. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales del siniestro; sin embargo, el fuego consumió gran parte de la unidad.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, hecho que fue confirmado por la propia banda.

¿Cuál es el estado de salud de Los Inquietos del Norte?

Los integrantes de Los Inquietos del Norte señalaron que todos se encuentran bien y fuera de peligro tras evacuar el vehículo. La agrupación agradeció las muestras de apoyo y preocupación de sus seguidores luego de que las imágenes del incendio comenzaran a viralizarse.

Los integrantes de Los Inquietos del Norte señalaron que todos se encuentran bien y fuera de peligro. / @losinquietosdelnorteoficial

Pese al susto, la banda afirmó que continuará con sus compromisos musicales.

¿Quiénes son Los Inquietos del Norte?