Hull City finalmente es equipo de la Premier League luego de una dramática Final ante el Middlesbrough que dejó un suspenso hasta el último suspiro del encuentro en el mítico Wembley; Oliver McBurnie apareció para desatar la euforia y el regreso tras 10 años a Primera.

Corría el tiempo agregado cuando un centro desde la banda la izquierda llegó hasta el área con una pifia del guardameta que no pudo controlar el esférico y dejó botando el esférico para que pareciera el futbolistas escocés y terminara marcando.

Oliver McBurnie; el héroe del Hull City para el ascenso l AP

El Hull City regresa a la Premier League tras 10 años, en una temporada que logró resurgir tras quedar en el sexto puesto; aprovechó el escándalo que envolvió al Southampton derivando su exclusión de la Final por el ascenso, los Tigres aprovecharon.

¿Qué pasó con el Southampton?

Southampton fue expulsado de los playoffs de ascenso a la Liga Premier tras admitir que espió repetidamente a sus rivales. La English Football League (EFL) restituyó el martes a Middlesbrough para disputar la final en Wembley —el partido más lucrativo del fútbol— contra Hull City el sábado. El ganador ascenderá a la Premier.

A Southampton se le presentaron cargos a principios de este mes por la filmación no autorizada de sesiones de entrenamiento de Middlesbrough antes de su semifinal. Luego ganó la eliminatoria a doble partido para quedarse a un solo encuentro del ascenso a la máxima categoría.

Southampton l AP

Dura sanción

La liga indicó que el club de la costa sur posteriormente admitió más infracciones esta temporada relacionadas con partidos contra Oxford United e Ipswich. También se le descontaron cuatro puntos para la próxima temporada.

Southampton admitió infracciones que exigen que los clubes actúen con la “máxima buena fe y prohíben la observación de una sesión de entrenamiento de otro club dentro de las 72 horas previas a un partido programado”.

Southampton vs Middlesbrough l AP