Arsenal fracasa y queda eliminado de la FA Cup tras caer ante Southampton

Sorpresa total en la FA Cup. El Arsenal quedó eliminado en los Cuartos de Final tras caer 2-1 frente al Southampton en St. Mary’s, en un duelo donde los locales aprovecharon los errores y pegaron en los momentos clave.

Pese a que los Gunners partían como favoritos, el conjunto de Championship terminó firmando una de las campanadas del torneo más antiguo en el futbol.

Ross Stewart abrió el camino para los Saints

El primer golpe llegó al minuto 35, cuando Ross Stewart aprovechó un error defensivo para poner el 1-0 y encender a la afición local.

El Arsenal intentó reaccionar, pero se encontró con un Southampton ordenado y peligroso al contragolpe, que supo manejar la ventaja durante gran parte del encuentro.

Shea Charles celebrando el gol ante el Arsenal | AP

Shea Charles sentenció la eliminación

En la segunda mitad, el equipo de Mikel Arteta encontró el empate al 68’, gracias a Viktor Gyökeres, quien definió tras una jugada bien construida para el 1-1. El gol parecía cambiar la dinámica del partido, con el Arsenal dominando y buscando la remontada.

Viktor Gyökeres anotandole a Southampton en la FA Cup | AP

Sin embargo, cuando mejor jugaban los visitantes, llegó el golpe definitivo. Al minuto 85, Shea Charles apareció tras un contragolpe letal para marcar el 2-1 y desatar la locura en Southampton.

El Arsenal no tuvo capacidad de respuesta en los minutos finales y terminó consumando un fracaso inesperado en el torneo copero.

Southampton celebrando su pase a Semifinales de la FA Cup | AP

Un golpe duro para los ‘Gunners’

La eliminación representa otro duro revés para el Arsenal, que ve cómo se esfuma una de sus principales aspiraciones de la temporada. En las siguientes semanas, los Gunners enfrentarán al Sporting de Lisboa en los Cuartos de Final de la Champions, además de compromisos de la Premier League.