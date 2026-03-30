Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Ferran Torres está en la mira de dos grandes de la Premier League

Ferran Torres buscando rematar un balón l AP
Jorge Armando Hernández 18:27 - 29 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador del Barcelona despierta el interés del dos clubes importantes en el futbol inglés

El jugador del FC Barcelona, Ferran Torres, vive un gran momento en su carrera futbolística, ha logrado consolidar un equipo sólido con el conjunto culé y ahora dos equipos grandes de la Premier League se interesan en los servicios del atacante.

No solamente se la ha relacionado a Torres con la Premier League, antes de eso, el atacante blaugrana sonaba fuerte como un reemplazo de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid tras la salida del francés al Orlando City.

Ferran Torrres pelea balón aéreo l AFP

Equipos ingleses quieren al Tiburón

Según el medio TeamTalk, el Manchester United es uno de los dos equipos interesados en hacerse con los servicios del valenciano para cubrir la posible baja de Joshua Zirkzee. El medio también apunta a que el posible fichaje de Torres será independiente al trato que se tiene por Marcus Rashford, que fue cedido al Barcelona hasta final de temporada.

Otra opción para el valenciano, tal como lo señala de TeamTalk, es el Arsenal, ya que se rumora que el estratega de los 'Gunners' Mikel Arteta, es fanático del actual jugador del Barcelona.

Mikel Arteta estaría dispuesto a revisar la posible incorporación del jugador del Barcelona al conjunto del Arsenal, si es que la posibilidad llega a abrirse.

Ferrán Torres celebra un gol l AFP

Ferrán Torres tiene contrato vigente con Barcelona

Ferran Torres mantiene contrato activo con Barcelona hasta el 2027, aunque todavía no ha habido un acercamiento para negociar un contrato a largo plazo.

Robert Lewandowski finaliza contrato el 30 de junio de este año por lo que aún es duda sobre si permanece o no en el conjunto blaugrana. Joan Laporta, prometió en campaña que ambos jugadores se quedarán en el club.

Robert Lewandowsky en un partido con el Barcelona l AP
Últimos videos
Lo Último
19:17 Joey Browner, histórico profundo de los Vikings, fallece a los 65 años
19:03 Mhoni Vidente horóscopos del 30 de marzo al 3 de abril
18:39 Hoy No Circula lunes 30 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
18:33 Kane County se corona en la Baseball Champions League tras vencer a los Diablos Rojos
18:27 Ferran Torres está en la mira de dos grandes de la Premier League
18:26 Barcelona humilla a Real Madrid por segunda vez en cuatro días
18:22 Kimi Antonelli rompe marca histórica de Lewis Hamilton tras su victoria en Suzuka
18:18 ¿Se acerca el retiro? Jonathan dos Santos habla sobre su futuro
17:54 ¿Se viene el regreso? Gilberto Mora da fecha para su vuelta a las canchas
17:51 El monumental gesto de Mbappé con niño que fue tacleado por seguridad en el Colombia vs Francia
Tendencia
1
Contra Fallece aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal
2
Futbol El monumental gesto de Mbappé con niño que fue tacleado por seguridad en el Colombia vs Francia
3
Futbol “Los naturalizados que tenemos no existen” Martinoli estalla en el México vs Portugal
4
Futbol Jorge Valdano considera "más imponente" al Estadio Azteca sobre el Santiago Bernabéu
5
Futbol “Es una Selección muy agresiva” :Joao Cancelo reacciona al juego ante la Selección Mexicana
6
Futbol ¿Bomba al Nido? Bruno Fernandes 'presume' playera del América
Te recomendamos
Joey Browner, histórico profundo de los Vikings, fallece a los 65 años
NFL
29/03/2026
Joey Browner, histórico profundo de los Vikings, fallece a los 65 años
Mhoni Vidente horóscopos del 30 de marzo al 3 de abril
Contra
29/03/2026
Mhoni Vidente horóscopos del 30 de marzo al 3 de abril
Hoy No Circula lunes 30 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
Contra
29/03/2026
Hoy No Circula lunes 30 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
Kane County se corona en la Baseball Champions League tras vencer a los Diablos Rojos
Beisbol
29/03/2026
Kane County se corona en la Baseball Champions League tras vencer a los Diablos Rojos
Ferran Torres está en la mira de dos grandes de la Premier League
Futbol
29/03/2026
Ferran Torres está en la mira de dos grandes de la Premier League
Barcelona humilla a Real Madrid por segunda vez en cuatro días
Futbol
29/03/2026
Barcelona humilla a Real Madrid por segunda vez en cuatro días