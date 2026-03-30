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Ferran Torres está en la mira de dos grandes de la Premier League
El jugador del FC Barcelona, Ferran Torres, vive un gran momento en su carrera futbolística, ha logrado consolidar un equipo sólido con el conjunto culé y ahora dos equipos grandes de la Premier League se interesan en los servicios del atacante.
No solamente se la ha relacionado a Torres con la Premier League, antes de eso, el atacante blaugrana sonaba fuerte como un reemplazo de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid tras la salida del francés al Orlando City.
Equipos ingleses quieren al Tiburón
Según el medio TeamTalk, el Manchester United es uno de los dos equipos interesados en hacerse con los servicios del valenciano para cubrir la posible baja de Joshua Zirkzee. El medio también apunta a que el posible fichaje de Torres será independiente al trato que se tiene por Marcus Rashford, que fue cedido al Barcelona hasta final de temporada.
Otra opción para el valenciano, tal como lo señala de TeamTalk, es el Arsenal, ya que se rumora que el estratega de los 'Gunners' Mikel Arteta, es fanático del actual jugador del Barcelona.
Mikel Arteta estaría dispuesto a revisar la posible incorporación del jugador del Barcelona al conjunto del Arsenal, si es que la posibilidad llega a abrirse.
Ferrán Torres tiene contrato vigente con Barcelona
Ferran Torres mantiene contrato activo con Barcelona hasta el 2027, aunque todavía no ha habido un acercamiento para negociar un contrato a largo plazo.
Robert Lewandowski finaliza contrato el 30 de junio de este año por lo que aún es duda sobre si permanece o no en el conjunto blaugrana. Joan Laporta, prometió en campaña que ambos jugadores se quedarán en el club.
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