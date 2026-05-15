NFL 2026: Calendario completo de Pittsburgh Steelers
El equipo de los acereros tuvo una temporada 2025 con bastante sorpresas, Aaron Rodgers sigue en duda, no ha existido noticia de alguna renovación de contrato, además de que los Steelers seleccionaron a en la tercera ronda a Drew Allar, quien aunque no signifique un futuro inmediato, podría empezar a tomar el mando del equipo.
Con su poder ofensivo en duda, Pittsburgh tendrá tres juegos de pretemporada, iniciando ante los Packers, la siguiente semana contra los Jets , ambos duelos podrían significar una prueba para demostrar el nuevo ritmo de los Steelers, el encuentro que posiblemente pueda medir el verdadero desempeño de Drew Allar será el juego frente a Buffalo que sería el 27 de agosto a las 17:00 hrs.
Calendario completo Steelers
Semana 1
Falcons
13 de septiembre 13:00 hrs
Semana 2
Patriots
20 de septiembre 13:00 hrs
Semana 3
Bengals
27 de septiembre 13:00 hrs
Semana 4
Browns
1 de octubre 20:15 hrs
Semana 5
Colts
11 de octubre 13:00 hrs
Semana 6
Buccaneers
18 de octubre 13:00 hrs
Semana 7
Saints
25 de octubre 9:30 hrs
Semana 8
Browns
1ro de noviembre 13:00 hrs
Semana 9
BYE
Semana 10
Bengals
15 de noviembre 20:20 hrs
Semana 11
Eagles
22 de noviembre 16:25 hrs
Semana 12
Broncos
27 de noviembre 15:00 hrs
Semana 13
Texans
6 de diciembre 20:20 hrs
Semana 14
Jaguars
14 de diciembre 20:15 hrs
Semana 15
Ravens
20 de diciembre 13:00 hrs
Semana 16
Panthers
(Por confirmar)
Semana 17
Titans
3 de enero 13:00 hrs
Semana 18
Ravens
(Por confirmar)
La temporada 2026 apunta ser todo un reto para la posible nueva era de los Steelers a cargo de Allar, con el poder defensivo de Pittsburgh y la nueva visión ofensiva, los acereros prometen encuentros cerrados. Los partidos que les implicarían algunas dificultades se encuentran en la Semana 2 ante los Patriots, la Semana 11 contra Philadelphia, su duelo frente a Denver en la Semana 12, seguida de la Semana 13 con su duelo ante los Texans y cerrando con dos encuentros frente a los Ravens en la Semana 15 y 18.