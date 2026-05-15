NFL 2026: Calendario completo de Pittsburgh Steelers

El equipo de los acereros tuvo una temporada 2025 con bastante sorpresas, Aaron Rodgers sigue en duda, no ha existido noticia de alguna renovación de contrato, además de que los Steelers seleccionaron a en la tercera ronda a Drew Allar, quien aunque no signifique un futuro inmediato, podría empezar a tomar el mando del equipo.

Steelers vence 34-12 a Bengals | AP

Con su poder ofensivo en duda, Pittsburgh tendrá tres juegos de pretemporada, iniciando ante los Packers, la siguiente semana contra los Jets , ambos duelos podrían significar una prueba para demostrar el nuevo ritmo de los Steelers, el encuentro que posiblemente pueda medir el verdadero desempeño de Drew Allar será el juego frente a Buffalo que sería el 27 de agosto a las 17:00 hrs.

Calendario completo Steelers

Semana 1 Falcons 13 de septiembre 13:00 hrs

Semana 2 Patriots 20 de septiembre 13:00 hrs

Semana 3 Bengals 27 de septiembre 13:00 hrs

Semana 4 Browns 1 de octubre 20:15 hrs

Semana 5 Colts 11 de octubre 13:00 hrs

Semana 6 Buccaneers 18 de octubre 13:00 hrs

Semana 7 Saints 25 de octubre 9:30 hrs

Semana 8 Browns 1ro de noviembre 13:00 hrs

Semana 9 BYE

Semana 10 Bengals 15 de noviembre 20:20 hrs

Semana 11 Eagles 22 de noviembre 16:25 hrs

Semana 12 Broncos 27 de noviembre 15:00 hrs

Semana 13 Texans 6 de diciembre 20:20 hrs

Semana 14 Jaguars 14 de diciembre 20:15 hrs

Semana 15 Ravens 20 de diciembre 13:00 hrs

Semana 16 Panthers (Por confirmar)

Semana 17 Titans 3 de enero 13:00 hrs

Semana 18 Ravens (Por confirmar)

Steelers marchan como líderes de la AFC Norte | AP