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NFL 2026: Calendario completo de Pittsburgh Steelers

La defensiva de Steelers sacó la casta | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 09:55 - 15 mayo 2026
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Los Steelers ya cuentan con todas las fechas para sus duelos de la temporada 2026 rumbo al Super Bowl LXI

El equipo de los acereros tuvo una temporada 2025 con bastante sorpresas, Aaron Rodgers sigue en duda, no ha existido noticia de alguna renovación de contrato, además de que los Steelers seleccionaron a en la tercera ronda a Drew Allar, quien aunque no signifique un futuro inmediato, podría empezar a tomar el mando del equipo.

Steelers vence 34-12 a Bengals | AP

Con su poder ofensivo en duda, Pittsburgh tendrá tres juegos de pretemporada, iniciando ante los Packers, la siguiente semana contra los Jets , ambos duelos podrían significar una prueba para demostrar el nuevo ritmo de los Steelers, el encuentro que posiblemente pueda medir el verdadero desempeño de Drew Allar será el juego frente a Buffalo que sería el 27 de agosto a las 17:00 hrs.

Calendario completo Steelers

  • Semana 1

    Falcons

    13 de septiembre 13:00 hrs

  • Semana 2

    Patriots 

    20 de septiembre 13:00 hrs

  • Semana 3

    Bengals

    27 de septiembre 13:00 hrs

  • Semana 4

    Browns

    1 de octubre 20:15 hrs

  • Semana 5 

    Colts

    11 de octubre 13:00 hrs

  • Semana 6

    Buccaneers

    18 de octubre 13:00 hrs

  • Semana 7 

    Saints 

    25 de octubre 9:30 hrs

  • Semana 8

    Browns

    1ro de noviembre 13:00 hrs

  • Semana 9

    BYE

  • Semana 10

    Bengals

    15 de noviembre 20:20 hrs

  • Semana 11 

    Eagles

    22 de noviembre 16:25 hrs

  • Semana 12

    Broncos

    27 de noviembre 15:00 hrs

  • Semana 13

    Texans

    6 de diciembre 20:20 hrs

  • Semana 14

    Jaguars

    14 de diciembre 20:15 hrs

  • Semana 15

    Ravens

    20 de diciembre 13:00 hrs

  • Semana 16

    Panthers

    (Por confirmar)

  • Semana 17

    Titans

    3 de enero 13:00 hrs

  • Semana 18

    Ravens

    (Por confirmar) 

Steelers marchan como líderes de la AFC Norte | AP

La temporada 2026 apunta ser todo un reto para la posible nueva era de los Steelers a cargo de Allar, con el poder defensivo de Pittsburgh y la nueva visión ofensiva, los acereros prometen encuentros cerrados. Los partidos que les implicarían algunas dificultades se encuentran en la Semana 2 ante los Patriots, la Semana 11 contra Philadelphia, su duelo frente a Denver en la Semana 12, seguida de la Semana 13 con su duelo ante los Texans y cerrando con dos encuentros frente a los Ravens en la Semana 15 y 18.

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