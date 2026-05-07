Aaron Rodgers se acerca a acuerdo con Steelers para 2026, según fuentes

¿Se acerca el retorno del rey? Cada temporada baja es una nueva novela en la carrera de Aaron Rodgers, sin embargo, este 2026 podría ser la excepción. De acuerdo con Ian Rapoport, el veterano mariscal de campo se reunirá este fin de semana con los Pittsburgh Steelers, en busca de un futuro contrato.

Pese a que no firmará con los Acereros este mismo fin de semana, diversas fuentes han señalado que el retiro no es una opción y que Rodgers quiere jugar con Pittsburgh en 2026. El equipo de la Ciudad de los Tres Ríos buscará planear el futuro de la posición desde la próxima temporada.

Aaron Rodgers en un partido de Steelers | AP

¿Cuál es el plan de Pittsburgh?

Desde el retiro de Ben Roethlisberger en 2022, los Pittsburgh Steelers han contado con seis mariscales de campo diferentes. El Equipo del Acero no contempló un futuro en la posición y dejó escapar a varios nombres importantes en los pasados Drafts, por lo que ahora buscará formar a un nuevo quarterback.

En el Draft del 2026, los Pittsburgh Steelers seleccionaron en la tercera ronda a Drew Allar, quien aunque no signifique un futuro inmediato, podría empezar a aprender cosas de Aaron Rodgers.

Drew Allar | AP

Los números de Aaron Rodgers en 2025

Pese a que era un secreto a voces, la firma de Aaron Rodgers con los Steelers generó una expectativa pocas veces vista en Pennsylvania. Aunque los mejores años de A-Rod fueron con los Green Bay Packers, su última temporada con los New York Jets no fue del todo mala en cuestión de números, por lo que la expectación creció en Pittsburgh.

En total, Aaron Rodgers estuvo en 16 juegos con los Pittsburgh Steelers, en los que sumó un total de tres mil 322 yardas y 24 pases de anotación; con tan solo siete intercepciones. Pese a que estuvo lejos de sus mejores registros, Rodgers completó el 65.7 por ciento de sus pases.

Sin embargo, la postemporada fue una pesadilla para él -y Pittsburgh en general-. Pese a llegar como Campeones en el Norte, los Steelers cayeron en casa ante los Houston Texans en la Ronda de Comodines, en la que Aaron solamente logró 146 yardas, sin anotaciones y una intercepción que terminó en un pick six; dicha jugada fue la última de Rodgers en 2025.