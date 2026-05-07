VIDEO: ¿Será niña o niño? Samuel García y Mariana Rodríguez revelan el sexo de su tercer bebé

La familia de Samuel García y Mariana Rodríguez sigue creciendo y una vez más volvió a convertirse en tendencia en redes sociales. Apenas días después de confirmar que esperan a su tercer bebé, la pareja sorprendió al revelar el sexo del nuevo integrante de la familia con un emotivo video que rápidamente se viralizó en internet.

El gobernador de Nuevo León y la influencer compartieron el momento especial acompañados de sus hijas, quienes también participaron en la revelación de género. La escena enterneció a miles de seguidores, pues mostró a la familia reunida en medio de una dinámica llena de emoción y expectativa.

El Gobernador de Nuevo León y su esposa recién anunciaron la llegada de su tercer hijo / FB: @SAMUELGARCIASEPULVEDA

¿Niño o niña? Así revelaron el sexo del bebé

En las imágenes publicadas en sus redes sociales se observa a Samuel García y Mariana Rodríguez sosteniendo a sus pequeñas mientras explotan un enorme globo. Segundos después, una lluvia de confeti rosa confirmó que la pareja tendrá otra niña.

La noticia provocó una auténtica ola de reacciones entre seguidores, amigos, influencers y figuras públicas, quienes no tardaron en felicitar a la pareja por la llegada de una nueva integrante a la familia García Rodríguez.

Aunque durante semanas muchos usuarios especularon con la posibilidad de que esta vez llegara el primer varón de la familia, finalmente el color rosa terminó por dominar la celebración.

La pareja, por medio de sus redes, mostró la revelación de sexo / FB: @SAMUELGARCIASEPULVEDA

El emotivo mensaje de Samuel García

Tras compartir el video, Samuel García publicó un mensaje que conmovió a sus seguidores y dejó ver la felicidad que vive actualmente junto a Mariana y sus hijas.

“¡Siento que estoy soñando!”, expresó el mandatario. Además, dedicó unas palabras a la bebé que viene en camino: “El más afortunado y feliz!! Gracias por escogernos, mi amoor”.

Para sorpresa de muchos, se anunció la llegada de otra niña, por lo que sumarían tres en total / FB: @SAMUELGARCIASEPULVEDA

Mariana Rodríguez vuelve a romper internet

Por su parte, Mariana Rodríguez también compartió fotografías y videos del momento, logrando millones de reproducciones en pocas horas. En Facebook, la publicación superó las 142 mil reacciones y acumuló miles de comentarios llenos de felicitaciones y mensajes de cariño.

Mientras tanto, las publicaciones de Samuel García también generaron una enorme conversación digital, consolidando nuevamente a la pareja como una de las familias más mediáticas y seguidas del país. Muchos usuarios destacaron que Mariel e Isabel ahora tendrán una nueva compañera de aventuras, algo que llenó de ternura a sus seguidores.

La noticia de inmediato se hizo tendencia y las felicitaciones llegaron por cientos al matrimonio / FB: @SAMUELGARCIASEPULVEDA

Una noticia especial tras momentos difíciles

El anuncio del embarazo también representa un momento profundamente significativo para la pareja, luego de los difíciles episodios que enfrentaron en años anteriores debido a pérdidas gestacionales que ambos decidieron compartir públicamente.

Esa apertura generó empatía entre miles de personas que siguieron de cerca su historia y acompañaron emocionalmente a Samuel y Mariana durante esos procesos complicados.