¡Se acaban los álbumes Panini! FIFA anuncia nueva marca de coleccionables a partir de 2031

¡Panini no va más! Por medio de un comunicado de prensa, la FIFA anunció que llegó a un acuerdo histórico con Fanatics, empresa estadounidense que tendrá los derechos de los coleccionables del organismo rector del futbol, a partir de 2031.

"El acuerdo abarca competiciones y actos de la FIFA que se celebren a partir de 2031. Se trabajará con coleccionables físicos y digitales y, por primera vez, se llevará al futbol internacional un programa de parches de camisetas de jugadores", se lee en el comunicado.

Álbum Panini | @PaniniSportMx

Además, Gianni Infantino, presidente de FIFA, declaró su felicidad de ahora contar con la empresa estadounidense como socio. "Dentro del panorama deportivo, Fanatics es un auténtico referente de innovación en materia de artículos coleccionables. La marca ofrece a la afición una forma diferente y muy atractiva de acercarse a sus equipos y jugadores favoritos".

Por su parte, Michael Rubin, director ejecutivo de Fanatics, también destacó el orgullo de poder representar al organismo en distintos sectores. "Estamos encantados de colaborar con la FIFA para ofrecer a aficionados y coleccionistas los productos más innovadores y que más les hagan conectar con sus jugadores favoritos en las principales competiciones".

México en el álbum del Mundial | X: @PaniniSportMx

¿Qué pasará con Panini?

De acuerdo con el comunicado, el acuerdo entre FIFA y Fanatics menciona una exclusividad al respecto, por lo que la continuidad con Panini terminará. La marca italiana creó un hito de la mano del organismo desde el primer álbum de estampas de la Copa del Mundo.

Desde el Mundial de México 1970, Panini y la FIFA crearon una nueva forma de disfrutar el futbol meses antes de la justa. Además de dicha competición, Panini ha hecho estampas y tarjetas de otros torneos avalados por el organismo.

Panini aún tendrá la oportunidad de despedirse a lo grande, con el álbum del Mundial de 2030, mismo que marcará el centenario de la competición. A partir de 2031, Fanatics tendrá los derechos de manera exclusiva.