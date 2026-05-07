A tiempo: Erik Lira llegó a la concentración de México con todo y su cachorro

Las polémicas y las miradas de México están puestas en el Centro de Alto Rendimiento, pues luego de una ‘disputa’ entre Guadalajara, Toluca y la Selección Mexicana, todo parecía indicar que el arranque de la preparación rumbo a la copa del Mundo 2026 sería un evento ‘caoyicò’ pero todo parece incidir que no será así gracias a la llegada de los jugadores, uno de ellos, Erik Lira.

Erik Lira y Carlos Rodríguez festejan junto a Jesús Gallardo en un partido de México | MEXSPORT

¿Cómo fue la llegada de Lira?

Entre todo lo que sucede ante la hipotética decisión de la FMF de permitirle a Toluca el usar a sus jugadores de la Selección Nacional para el juego de Vuelta de las Semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF y la queja de Chivas, los futbolistas de los equipos no involucrados en el conflicto lograron llegar desde altas horas del día.

Luego de la ‘amenaza’ de Javier Aguirre de dejar fuera del Mundial al jugador que no estuviese antes de las 20:00 hrs en el CAR, la mayoría de los seleccionados acaparó las órdenes al pies de la letra, uno de ellos Erik Lira.

Erik Lira con Selección Mexicana | IMAGO7

El capitán de Cruz Azul y principal centrocampista de México llegó al lugar de reunión de manera puntual, pues aunque la hora de reunión se pactó para la noche, Lira apareció desde las seis de la tarde y no lo hizo solo, pues se vio acompañado de su cachorro.

México listo

Con Lira, jugadores como Israel Reyes, Alexis Vega, Jesús Gallardo, etc, también se dieron cita antes de la hora establecida, dejando atrás la polémica que se inició sólo un día antes y dejando en claro que la prioridad tanto de futbolistas, directivas y Federación es la Copa del Mundo 2026.

Javier Aguirre y su cuerpo técnico con la Selección Mexicana | IMAGO 7

La convocatoria de la Selección Mexicana comenzó esta semana con el objetivo de que el grupo tenga prácticamente un mes de concentración antes de disputar la Copa del Mundo 2026. Javier Aguirre y su cuerpo técnico buscan aprovechar cada día de trabajo para afinar detalles físicos, tácticos y de adaptación entre los futbolistas que apuntan a formar parte de la lista definitiva para el torneo.

La intención del combinado nacional es llegar al Mundial con la mayor preparación posible, por lo que desde el arranque de la concentración se establecieron horarios estrictos y reglas claras para todos los convocados.