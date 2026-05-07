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Futbol

¿Dónde ver el Strasbourg vs. Rayo Vallecano? Fecha, hora y transmisión

¿Dónde ver el Strasbourg vs. Rayo Vallecano? | RÉCORD
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:01 - 06 mayo 2026
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El Stade de la Meinau será el lugar donde el Strasbourgy el Rayo Vallecano colisionen en la vuelta de las Semifinales de la Conference League

El Strasbourg se enfrentará al Rayo Vallecano en las Semifinales de Vuelta de la Conference League. Un enfrentamiento que promete ser uno de los más vibrantes de todas las llaves. Esto ayudará a definir a uno de los dos finalistas. 

El equipo de Madrid llega con una mínima ventaja sobre los locales, donde cualquier acción puede definir el resultado final de una eliminatoria donde se juega más que un resultado entre ambas escuadras.

Un pase en búsqueda de un sueño europeo 

Strasbourg y Rayo Vallecano viven momentos muy similares en sus torneos locales. Los franceses se encuentran dentro del top 10 de la Ligue One, mientras que los españoles se encuentran 11.º; ambas escuadras están en busca de la primera final europea de toda su historia. 

Estrasburgo fue el primero de la tabla de la Conference League, pasando directamente a Octavos sacaron al Rijeka y, en la siguiente ronda, lograron una remontada en la eliminatoria sobre el Mainz 05, pasando así a las semifinales. 

Conference League | AP

Rayo Vallecano, por su lado, pasó como 5.º en la tabla de posiciones con una clasificación directa a los Octavos, en donde se impuso al Samsunspor y en Cuartos al AEK de Orbelín Pineda.

Rayo Vallecano buscará los tres puntos ante Levante | AFP

¿Dónde ver el partido Strasbourg vs. Rayo Vallecano?

El partido entre Strasbourg y Rayo Vallecano se llevará a cabo en el Stade de la Meinau; podrá disfrutarse en punto de las 13:00 hrs el día 7 de mayo (tiempo CDMX), siendo transmitido por Disney +.

Rayo Vallecano | @RayoVallecano
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