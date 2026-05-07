México confirma su lugar en la élite de los clavados: será sede internacional en 2026 y 2027

México continuará consolidándose como una de las sedes más importantes para los deportes acuáticos a nivel internacional. World Aquatics anunció oficialmente que el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco, recibirá la Copa México de Clavados del 16 al 19 de julio de 2026. Además, el organismo confirmó que el país también formará parte del calendario de la Copa Mundial de Clavados 2027.

México refuerza su presencia en los clavados internacionales

El presidente de la Asociación Mexicana de Deportes Acuáticos, Fernando Platas Álvarez, destacó la relevancia de esta designación y aseguró que representa un avance importante para que México siga siendo considerado como anfitrión de competencias de talla mundial.

Es un gran día para las aspiraciones de México como sede de eventos acuáticos y para los competidores de todo el mundo

México conquista medallas en el Mundial de Clavados de China 2026 l X:conadeoficial

Por su parte, Rommel Pacheco celebró el anuncio y recordó que uno de los objetivos era regresar grandes competencias internacionales al país.

“Se prometió y se cumplió… México es sede de talla mundial”, escribió el titular de la Conade en redes sociales.

Se prometió y se cumplió, nos vemos en Julio 🫵🏻



Mexico es sede de talla mundial, contento de anunciar que tendremos Copa México y Copa Mundial de Clavados 🇲🇽 pic.twitter.com/hpnCnNSlzP — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) May 6, 2026

Zapopan volverá a recibir a la élite mundial

La Copa México 2026 se disputará en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, recinto que ya ha sido escenario de eventos internacionales en años recientes.

Desde World Aquatics también reconocieron el crecimiento que ha tenido México dentro de esta disciplina. Bashar Al-Saffar, presidente del Comité Técnico de Clavados del organismo, recordó el éxito de la Copa del Mundo organizada en 2025.

El ambiente fue excepcional y los atletas destacaron constantemente la energía y el apoyo que sintieron durante toda la competición

La competencia originalmente había sufrido modificaciones en su calendario debido a la situación de violencia registrada en Jalisco a inicios de año, aunque finalmente las autoridades deportivas lograron mantener la sede en territorio mexicano.

Mia y Lia Cueva durante la Copa Mundial de Clavados | AFP

México también tendrá una parada de la Copa Mundial 2027

Además de la Copa México 2026, World Aquatics confirmó que el país albergará una etapa de la Copa Mundial de Clavados 2027. Aunque todavía no se revela qué ciudad recibirá el evento, México compartirá calendario con sedes como Montreal y Beijing.

El regreso de estas competencias coincide con el gran momento que atraviesan los clavados mexicanos, especialmente después de las actuaciones destacadas de figuras como Randal Willars y Osmar Olvera.

En 2025, Willars conquistó la plataforma de 10 metros durante la Copa del Mundo celebrada en México, mientras que Olvera posteriormente se proclamó campeón mundial en trampolín de 3 metros en Singapur.

Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars en el Mundial de Clavados| Captura de pantalla

México sigue creciendo como potencia organizadora

Con estos nuevos eventos, México alcanzará 49 competencias organizadas bajo el respaldo de World Aquatics, incluyendo 29 relacionadas con la Copa del Mundo de Clavados y otros torneos internacionales.

La intención de las autoridades deportivas es continuar posicionando al país como uno de los puntos clave para el desarrollo de los deportes acuáticos rumbo a futuros ciclos olímpicos.