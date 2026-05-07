¡Impresionante! Tifo monumental del Toluca para el duelo ante LAFC

El Estadio Nemesio Diez literalmente se convirtió en un infierno. La afición del Toluca protagonizó uno de los momentos más espectaculares de la noche al desplegar un enorme tifo previo al arranque de la Semifinal de vuelta de la Concachampions frente al Los Angeles FC.

Entre humo, luces y cánticos, los seguidores escarlatas buscaron jugar su propio partido desde las tribunas para impulsar a los Diablos en la complicada misión de remontar la eliminatoria.

Un diablo gigante apareció en el Nemesio Diez

El impresionante tifo mostró a un enorme diablo cargando a un ángel con el jersey del LAFC mientras el fondo simulaba un auténtico infierno en llamas, acompañado de la frase “Aviéntame tu historia”.

Tifo de la afición del Toluca para el juego contra LAFC

La imagen rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde aficionados destacaron la creatividad y la intensidad del recibimiento que preparó la hinchada mexiquense para uno de los partidos más importantes del semestre.

Además del mosaico, el ambiente estuvo acompañado por bengalas, humo rojo y el característico apoyo incesante de la tribuna escarlata.

Estadio Nemesio Díez en la vuelta de las Semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF | IMAGO7

Toluca busca otra noche histórica en Concachampions

Con el apoyo de su gente, el Toluca salió a la cancha con la misión de darle la vuelta al marcador global frente al LAFC y meterse a la gran Final de la Concachampions donde lo esperan los Tigres, repitiendo la final del Apertura 2025, donde los Diablos salieron campeones.

Tigres y Toluca | IMAGO7