¡El oso del año en Concachampions! Tillman falla un gol increíble y Toluca revive en la semifinal
La Semifinal de vuelta de la Concachampions dejó una de las jugadas más increíbles del año. Apenas al minuto 8, Timothy Tillman desperdició una oportunidad clarísima para liquidar prácticamente la serie a favor del Los Angeles FC, fallando frente a un arco completamente vacío tras un rebote concedido por Luis García.
La acción terminó convirtiéndose en un momento clave del partido, ya que Toluca reaccionó y le dio la vuelta a la eliminatoria.
¡NO BUENOOOOO, PERDONARON A TOLUCA! 🤩😱— FOX (@somos_FOX) May 7, 2026
Los Ángeles se acaban de perder el primer gol del partido.
😈@TolucaFC 0-0 @LAFC🪽#CONCACAF 🏆 pic.twitter.com/xSG90W6lJZ
Luis García salvó el primero… pero Tillman perdonó el segundo
La jugada comenzó con una llegada peligrosa de Denis Bouanga, quien quedó mano a mano frente al arquero mexicano. Luis García respondió de gran forma y alcanzó a desviar el disparo, dejando el balón vivo dentro del área.
Sin embargo, el rebote cayó directamente en los pies de Timothy Tillman, quien tenía la portería completamente abierta para empujar el balón y ampliar la ventaja angelina.
Para sorpresa de todos en el Nemesio Diez, el mediocampista terminó enviando el disparo fuera del arco, desatando incredulidad tanto en la cancha como en las tribunas.
La falla terminó costándole carísimo al LAFC
En ese momento, el gol parecía sentenciar prácticamente la eliminatoria para el conjunto estadounidense. No obstante, la increíble falla mantuvo con vida al Toluca.
Con el paso de los minutos, los Diablos comenzaron a reaccionar y encontraron los goles que necesitaban para darle la vuelta al marcador global.
Al minuto 79, el equipo escarlata ya ganaba 2-0 en el partido, colocándose 3-2 arriba en el global y dejando momentáneamente eliminado al LAFC.