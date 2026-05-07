¡El oso del año en Concachampions! Tillman falla un gol increíble y Toluca revive en la semifinal

La Semifinal de vuelta de la Concachampions dejó una de las jugadas más increíbles del año. Apenas al minuto 8, Timothy Tillman desperdició una oportunidad clarísima para liquidar prácticamente la serie a favor del Los Angeles FC, fallando frente a un arco completamente vacío tras un rebote concedido por Luis García.

La acción terminó convirtiéndose en un momento clave del partido, ya que Toluca reaccionó y le dio la vuelta a la eliminatoria.

Luis García salvó el primero… pero Tillman perdonó el segundo

La jugada comenzó con una llegada peligrosa de Denis Bouanga, quien quedó mano a mano frente al arquero mexicano. Luis García respondió de gran forma y alcanzó a desviar el disparo, dejando el balón vivo dentro del área.

Sin embargo, el rebote cayó directamente en los pies de Timothy Tillman, quien tenía la portería completamente abierta para empujar el balón y ampliar la ventaja angelina.

Timothy Tillman frustrado por fallar ante Toluca | MEXSPORT

Para sorpresa de todos en el Nemesio Diez, el mediocampista terminó enviando el disparo fuera del arco, desatando incredulidad tanto en la cancha como en las tribunas.

TOLUCA VS LAFC | MEXSPORT

La falla terminó costándole carísimo al LAFC

En ese momento, el gol parecía sentenciar prácticamente la eliminatoria para el conjunto estadounidense. No obstante, la increíble falla mantuvo con vida al Toluca.

Liga de Campeones de la CONCACAF, juego entre Toluca vs LAFC | IMAGO7

Con el paso de los minutos, los Diablos comenzaron a reaccionar y encontraron los goles que necesitaban para darle la vuelta al marcador global.

Al minuto 79, el equipo escarlata ya ganaba 2-0 en el partido, colocándose 3-2 arriba en el global y dejando momentáneamente eliminado al LAFC.