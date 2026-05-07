Mexicanos gastarán más en botanas, jamón, cerveza y refrescos por el Mundial 2026

A poco más de un mes del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, el entusiasmo ya comienza a sentirse no solo entre los aficionados, sino también en la economía mexicana. De acuerdo con distintos análisis de consumo, el torneo impulsará significativamente las compras de los hogares, especialmente en productos relacionados con reuniones familiares, botanas, bebidas y alimentos para disfrutar los partidos desde casa.

Según el estudio “De la Cancha al Hogar”, elaborado por la firma NielsenIQ (NIQ), siete de cada 10 mexicanos planean seguir el Mundial por televisión, mientras que una proporción similar del gasto se concentrará principalmente en tiendas de abarrotes y supermercados.

El análisis revela que los encuentros de la Selección Mexicana serán el principal detonante del consumo, pues más de la mitad de los hogares asegura que incrementará sus gastos únicamente cuando juegue el combinado nacional.

Se impulsarán las compras en productos relacionados con reuniones familiares, botanas, bebidas y alimentos / Magnific

Botanas, refrescos y cerveza liderarán el consumo

Durante el Mundial, las familias mexicanas destinarán gran parte de su presupuesto a lo que especialistas llaman el “Canasto Deportivo”, integrado por productos como botanas, refrescos, bebidas alcohólicas, carnes frías y pan de caja.

De acuerdo con NielsenIQ, este segmento concentra hasta el 46 por ciento del gasto relacionado con el torneo y ya presenta un crecimiento cercano al seis por ciento previo al inicio de la competencia.

La expectativa es que, conforme avance el Mundial y México tenga buenos resultados, las reuniones familiares y entre amigos incrementen todavía más el consumo dentro de los hogares. Además de bebidas y alimentos, otros sectores que podrían verse beneficiados son plataformas de streaming, restaurantes, bares, tiendas de electrónicos y transporte.

La Copa de Mundo dejará una importante derrama económica en todo México por los partidos / Magnific

Mundial dejará derrama millonaria en México

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima que la Copa Mundial 2026 generará una derrama económica de aproximadamente 26 mil 280 millones de pesos, impulsada por la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

Las autoridades prevén la visita de más de un millón de personas durante el torneo, así como la generación de entre 70 mil y 90 mil empleos temporales relacionados con hospedaje, entretenimiento, alimentos, comercio y movilidad.

También se calcula que cada visitante gastará en promedio alrededor de 22 mil 500 pesos durante su estancia en el país. Especialistas consideran que este evento podría representar uno de los mayores impulsos económicos para México en los últimos años, especialmente para ciudades sede como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Siete de cada 10 mexicanos planean seguir el Mundial por televisión, revela estudio / Magnific

El café también será protagonista durante el Mundial

Las marcas de bebidas y alimentos ya comenzaron a prepararse para el aumento de consumo que suele registrarse durante eventos deportivos de gran magnitud. Rosa María Cordero, vicepresidenta de Cafés y Bebidas en México, explicó que el Mundial genera momentos de convivencia que favorecen distintas categorías de productos.

“Sabemos que durante el periodo de verano y por los eventos deportivos que van a suceder, el consumo se va a acelerar, va a haber un consumo natural, porque la gente va a pasar también más tiempo dentro del hogar”.

La ejecutiva también destacó que muchas familias acostumbran quedarse conviviendo después de los partidos para comentar las jugadas y debatir los resultados.

“Después del silbatazo de los 90 minutos, las familias quieren debatir, discutir, compartir opiniones. En este momento creemos que alrededor de una taza de café es un gran momento”.

El “Canasto Deportivo” está integrado por botanas, refrescos, bebidas alcohólicas, carnes frías y pan de caja / Magnific

Especialistas prevén crecimiento económico tras el torneo

Analistas financieros consideran que el Mundial no solo impulsará el consumo durante las semanas de competencia, sino que podría dejar beneficios económicos a largo plazo si las condiciones se mantienen favorables.

Estudios de Deloitte apuntan a que el torneo podría generar nuevos flujos de inversión, turismo y desarrollo comercial incluso después de 2026. Además, factores como el aumento al salario mínimo y la reducción en tasas de interés también contribuirían a fortalecer el consumo interno durante este periodo.