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Mundial 2026 en CDMX: la razón por la que buscan mandar a todos a home office

La medida forma parte de un plan para disminuir tráfico y contaminación durante el Mundial 2026. / ChatGPT
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:00 - 16 abril 2026
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La medida busca reducir tráfico y contaminación ante la llegada de miles de visitantes

Ante la expectativa de una alta afluencia de visitantes por el Mundial 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, planteó impulsar el trabajo desde casa (home office) como una estrategia para evitar afectaciones en la movilidad y reducir el impacto ambiental en la capital.

La Ciudad de México se prepara para recibir partidos del Mundial 2026. / iStock

¿Por qué Clara Brugada quiere home office durante el Mundial 2026?

La propuesta forma parte de un plan integral impulsado por el gobierno capitalino para enfrentar la demanda de movilidad que generará el evento deportivo, en el que la Ciudad de México será sede de varios partidos.

De acuerdo con lo informado, la mandataria busca que empresas y sector privado se sumen voluntariamente al esquema de home office durante los días del Mundial, con el objetivo de disminuir el número de personas en las calles.

La intención es evitar un posible colapso vial en una ciudad que ya enfrenta altos niveles de tráfico, especialmente en zonas cercanas a los puntos donde se desarrollarán actividades mundialistas.

Clara Brugada, planteó impulsar el trabajo desde casa durante el Mundial 2026. / X

Menos tráfico y menos contaminación: los objetivos del plan

El impulso al trabajo remoto también está vinculado a una estrategia ambiental. Autoridades capitalinas han señalado que el transporte privado es una de las principales fuentes de emisiones contaminantes en la ciudad.

Por ello, reducir los traslados diarios durante el Mundial ayudaría a disminuir tanto la congestión vehicular como la contaminación del aire, en un momento en el que se espera la llegada masiva de turistas y aficionados.

Este planteamiento forma parte de un programa más amplio que busca promover un “Mundial sustentable”, con acciones enfocadas en movilidad, medio ambiente y cambios en hábitos cotidianos.

El Gobierno capitalino presentó el “Mundial Verde: con Juego Limpio, el Planeta Gana" / Especial

Una medida que requiere apoyo del sector privado

La implementación del home office no sería obligatoria, sino que dependería de la colaboración entre el gobierno y empresas, a quienes se ha convocado a sumarse a esta iniciativa.

Brugada ha destacado que este modelo ya demostró su efectividad durante la pandemia, por lo que podría retomarse de manera temporal para enfrentar los retos logísticos del Mundial.

Además, el plan contempla posibles ajustes en otras actividades, como el ámbito escolar, para reducir aún más la carga vehicular en los días clave del torneo.

El home office sería una estrategia temporal para enfrentar la alta demanda de movilidad en la CDMX. / iStock

CDMX se prepara para uno de los eventos más grandes del mundo

El Mundial 2026 representará un reto importante para la Ciudad de México en términos de movilidad, seguridad y servicios, debido al alto número de asistentes que se espera.

En ese contexto, medidas como el home office buscan anticiparse a los efectos que un evento de esta magnitud puede generar en la vida diaria de millones de capitalinos.

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