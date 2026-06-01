¿Hay una fecha límite para tramitar la CURP Biométrica en junio 2026? Esto es lo que dicen las autoridades

En redes sociales y distintas plataformas digitales han circulado mensajes que advierten sobre posibles multas o consecuencias para quienes aún no cuentan con la CURP Biométrica. La información ha generado incertidumbre entre miles de personas que buscan conocer si el trámite es obligatorio de inmediato o si existe algún plazo para realizarlo durante junio de 2026.

La confusión surge a partir de las reformas a la Ley General de Población, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en julio de 2025, las cuales dieron paso a la creación de una nueva versión de la Clave Única de Registro de Población con elementos biométricos que permitirán fortalecer los mecanismos de identificación en el país.

Sin embargo, el decreto no establece una fecha límite para que todos los ciudadanos obtengan el documento durante junio de 2026. Tampoco contempla sanciones económicas, restricciones para acceder a programas sociales o impedimentos para realizar trámites por no contar con esta nueva identificación.

El trámite de la CURP Biométrica requiere la captura presencial de huellas dactilares, fotografía y otros datos de identificación.

¿Qué dice realmente el decreto sobre la CURP Biométrica?

La reforma señala que la CURP Biométrica será un documento nacional de identificación disponible en formato físico y digital. Además, formará parte de la Plataforma Única de Identidad, una herramienta impulsada por el Gobierno de México para facilitar los procesos de validación de identidad y fortalecer la integración de información oficial.

A pesar de ello, las autoridades han aclarado que la implementación se desarrollará de forma gradual. Esto significa que el registro no se realizará de manera simultánea para toda la población, sino conforme se habiliten módulos y espacios de atención en las distintas entidades del país.

La propia secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó en julio del año pasado que el proceso será voluntario, paulatino, ordenado y coordinado, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para quienes deban realizar el trámite.

Hasta junio de 2026 no existe una fecha límite nacional ni multas para quienes aún no tramiten la CURP Biométrica./ RS

¿Qué necesitas para obtener la CURP Biométrica?

Las personas que deseen registrarse deberán acudir personalmente a los módulos autorizados, ya que el procedimiento requiere la captura presencial de información biométrica. Entre los documentos solicitados se encuentran el acta de nacimiento certificada, la CURP tradicional validada, una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio reciente y un correo electrónico de contacto.

Durante la cita se realiza la toma de fotografía, el registro de huellas dactilares, el escaneo de iris y la captura de firma electrónica. En algunos casos, especialmente cuando se trata de menores de edad, pueden solicitarse documentos adicionales para acreditar la identidad.

Las autoridades también han reiterado que el trámite es completamente gratuito y que debe efectuarse únicamente en sedes oficiales. Por ello, recomendaron desconfiar de páginas de internet, gestores o supuestos intermediarios que ofrezcan obtener la CURP Biométrica a cambio de pagos o depósitos.