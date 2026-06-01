Irak lanza su convocatoria para el Mundial 2026

Irak hizo oficial la convocatoria de 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026, marcando su regreso al máximo escenario internacional después de 40 años de ausencia. El entrenador australiano Graham Arnold apostó por una combinación de experiencia y juventud para afrontar un torneo que supone un momento histórico para el futbol iraquí.

¿Quiénes son los convocados?

La lista de guardametas está integrada por Fahad Talib, Jalal Hassan y Ahmed Basil, tres futbolistas que aportan seguridad y recorrido internacional. En la zona defensiva destacan Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Frans Putros y Mustafa Saadoon, quienes tendrán la responsabilidad de sostener al equipo frente a algunas de las mejores ofensivas del torneo.

La Selección de Irak en celebración tras el triunfo ante Bolivia en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT

En el mediocampo, Irak contará con jugadores de calidad y buen manejo de balón como Zaid Ismail, Amir Al Ammari, Kevin Yakob, Zidane Iqbal, Aimar Sher, Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasim y Marko Farji. La presencia de futbolistas que militan en ligas europeas aporta una dosis importante de experiencia competitiva al conjunto asiático.

La delantera estará encabezada por el histórico goleador Aymen Hussein, acompañado por Ali Al Hamadi, Mohanad Ali y Ali Yousef. El ataque iraquí buscará aprovechar la velocidad y capacidad de definición de sus referentes para competir ante rivales de alto nivel en la fase de grupos.

Selección de Irak tras lograr el pase al Mundial 2026 l MEXSPORT

Uno de los nombres que más expectativas genera es el de Zidane Iqbal, mediocampista formado en Inglaterra y considerado una de las figuras emergentes del fútbol iraquí. Junto a Ali Jassim, Youssef Amyn y Aymen Hussein, será una de las principales cartas del equipo para intentar avanzar a la ronda eliminatoria.

La convocatoria refleja la intención de Graham Arnold de mantener la base del grupo que logró la histórica clasificación mundialista. El seleccionador destacó la unión del plantel y la experiencia acumulada durante el proceso eliminatorio como factores fundamentales para competir en Norteamérica.

Para Irak, la participación en el Mundial representa una oportunidad de escribir una nueva página en su historia futbolística. La única aparición previa de los "Leones de Mesopotamia" se produjo en México 1986, por lo que la generación actual buscará dejar una huella mucho más profunda en el certamen.

Irak es el último invitado al Mundial | MexSport

La afición iraquí ha recibido con entusiasmo la lista definitiva y sueña con que el equipo pueda convertirse en una de las sorpresas del torneo. Con una mezcla equilibrada de experiencia, talento joven y jugadores con recorrido internacional, Irak afrontará el Mundial 2026 con la ilusión de competir de tú a tú frente a las potencias del fútbol mundial.

¿Cuál es el Grupo de Irak?

Irak quedó ubicado en el Grupo I de la Copa del Mundo 2026 junto a las selecciones de Francia, Senegal y Noruega, considerado por diversos analistas como uno de los sectores más exigentes del campeonato. El conjunto iraquí debutará frente a Noruega el 16 de junio en Boston, posteriormente se medirá a Francia el 22 de junio en Filadelfia y cerrará la fase de grupos contra Senegal el 26 de junio en Toronto. Los dos primeros lugares del grupo avanzarán directamente a la ronda de 32, mientras que los mejores terceros también tendrán opciones de clasificación.