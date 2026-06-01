FIFA anuncia nuevas reglas para el Mundial 2026: VAR mejorado y castigos a la pérdida de tiempo

La FIFA prepara nuevas reglas arbitrales para el Mundial 2026, con el objetivo de hacer más fluido el juego, reducir las pérdidas de tiempo y mejorar la relación entre árbitros y futbolistas. Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, explicó las modificaciones que se estrenarán en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre las principales novedades aparecen una cuenta de cinco segundos para ejecutar saques de banda y de puerta, un protocolo VAR ampliado, sanciones para jugadores que se tapen la boca en situaciones de confrontación y medidas más estrictas durante las sustituciones. La intención de la FIFA es minimizar interrupciones y evitar conductas que afecten el ritmo o la transparencia del partido.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA

FIFA endurece las reglas contra la pérdida de tiempo en el Mundial 2026

Pierluigi Collina explicó que uno de los objetivos centrales de la FIFA es eliminar, en la medida de lo posible, las interrupciones durante los partidos. Por ello, se mantendrá la línea iniciada con la regla de los ocho segundos para los porteros y se aplicarán nuevos controles en acciones como los saques de banda, los saques de puerta y las sustituciones.

En los saques de banda, cuando el árbitro detecte una demora deliberada, podrá advertir al jugador mediante gestos o con el silbato. A partir de ese momento comenzará una cuenta de cinco segundos para ejecutar el saque; si no se realiza dentro de ese plazo, la posesión pasará al equipo rival. En los saques de puerta también habrá una cuenta de cinco segundos y, si no se cumple, se concederá tiro de esquina al contrario.

Gianni Infantino en un evento de la Copa del Mundo 2026 | AP

Otra medida relevante afectará directamente a los cambios. Los futbolistas sustituidos deberán abandonar el terreno de juego en un máximo de 10 segundos desde que el cuarto árbitro levante la tablilla. Si no lo hacen, el sustituto no podrá ingresar de inmediato y el equipo jugará momentáneamente con un futbolista menos hasta la siguiente interrupción válida, siempre que haya pasado al menos un minuto de juego.

La FIFA también actualizará el protocolo de atención médica. Cuando un jugador reciba asistencia dentro del campo por parte del médico o fisioterapeuta, deberá salir del terreno de juego y permanecer fuera durante un minuto antes de volver, salvo excepciones contempladas por el reglamento. Además, cuando las condiciones meteorológicas lo exijan, se mantendrán pausas de hidratación, normalmente alrededor del minuto 22 de cada tiempo.

VAR ampliado y nuevas sanciones para jugadores en situaciones de confrontación

El Mundial 2026 también estrenará ajustes importantes en el uso del VAR. La tecnología podrá intervenir en casos de identidad equivocada, cuando se amoneste o expulse al jugador incorrecto, y también cuando una tarjeta roja directa derive de una segunda amarilla claramente errónea. Con ello, la FIFA busca evitar expulsiones injustas originadas por decisiones manifiestamente equivocadas.

Collina l FIFAcom

Otra novedad será la posibilidad de revisar córners o tiros libres concedidos de forma incorrecta, siempre que la acción tenga impacto directo en un gol, un penalti o una expulsión. Si el árbitro determina que hubo una falta previa o una decisión equivocada antes de que se reanude el juego, la acción podrá corregirse y repetirse según corresponda, sin necesidad de revisiones prolongadas.

Collina también fue claro sobre los jugadores que se tapen la boca con la mano, la camiseta o el brazo durante una discusión con rivales. La FIFA considera que no se trata de un gesto accidental y, en situaciones de confrontación, el árbitro podrá sancionar esa conducta con tarjeta roja si interpreta que forma parte de una charla conflictiva o antideportiva.