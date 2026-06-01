¡Ídolo de multitudes! Neymar Jr. se toma fotos con jugadores de Panamá tras el partido ante Brasil

Brasil se despidió de su afición antes de la Copa del Mundo 2026 con una contundente victoria de 6-2 sobre Panamá en el Estadio Maracaná. Sin embargo, más allá de los goles y el espectáculo dentro de la cancha, fue Neymar Jr. quien terminó robándose los reflectores al finalizar el encuentro.

El delantero brasileño, que sigue siendo una de las máximas figuras del futbol mundial, provocó una auténtica revolución entre los integrantes de la Selección de Panamá. Tras el silbatazo final, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico canalero buscaron acercarse al atacante para conseguir una fotografía y guardar un recuerdo inolvidable.

Neymar Jr., jugador de Brasil | AP

Entre los futbolistas que aprovecharon el momento estuvieron Tomás Rodríguez, Christian Martínez, Jiovany Ramos, José Kadir, JD Gunn y Édgar Bárcenas, quienes no dejaron pasar la oportunidad de posar junto a uno de los jugadores más reconocidos de la última década.

La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde aficionados destacaron la admiración que sigue generando Neymar a nivel internacional, incluso entre jugadores profesionales que se preparan para disputar la máxima justa del futbol.

Neymar también recibe el cariño de la afición brasileña

El cariño hacia el atacante no solo quedó reflejado por parte de los futbolistas panameños. La afición brasileña también le brindó una emotiva muestra de apoyo cuando apareció en el césped del Maracaná durante los actos posteriores al encuentro.

Miles de aficionados ovacionaron al jugador, considerado por muchos como el último gran heredero del tradicional "jogo bonito" brasileño. Los aplausos y cánticos confirmaron que Neymar sigue siendo uno de los futbolistas más queridos por la torcida, pese a las lesiones que han marcado los últimos años de su carrera.

Todo el plantel de Panamá, incluyendo suplentes y cuerpo técnico, fueron corriendo a HACER FILA PARA SACARSE FOTOS con Neymar, luego de perder 6-2 vs Brasil hoy.



Qué momentazo. 🇧🇷🫶🏼🇵🇦 pic.twitter.com/aKyGvF49R2 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 31, 2026

¿Jugará Neymar el Mundial 2026 con Brasil?

La respuesta del público cobra aún más relevancia debido a la incertidumbre que rodea su estado físico de cara al Mundial 2026. Aunque continúa recuperándose de una dolencia muscular, el atacante mantiene intacto el respaldo de los seguidores brasileños.

A pesar de las dudas sobre su condición física, Neymar forma parte de la lista definitiva de 26 jugadores convocados por Carlo Ancelotti para disputar la Copa del Mundo 2026. El técnico italiano decidió incluir al delantero confiando en que pueda recuperarse a tiempo para aportar su experiencia y calidad al equipo.