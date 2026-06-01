Venus, Júpiter y la Luna de Fresa brillarán en junio de 2026

El mes de junio de 2026 estará lleno de atractivos para quienes disfrutan de la observación del cielo. A lo largo de varias semanas se presentarán fenómenos que podrán apreciarse sin instrumentos especializados, desde encuentros entre planetas hasta una de las lunas llenas más famosas del calendario astronómico.

El primer acontecimiento relevante llegará el 9 de junio, cuando Venus y Júpiter se distingan muy cerca uno del otro en el horizonte occidental después del atardecer. Gracias a su intenso brillo, ambos cuerpos celestes podrán localizarse con relativa facilidad, especialmente Venus, que destacará por encima de cualquier otro planeta visible durante la noche.

La misma fecha también marcará un momento importante para Mercurio. El planeta alcanzará su fase de dicotomía, una configuración en la que desde la Tierra será posible observar iluminada únicamente la mitad de su superficie visible.

Venus y Júpiter protagonizarán un llamativo acercamiento visual el 9 de junio, visible después del atardecer./ Pixabay

Pocos días después, Mercurio volverá a captar la atención de los observadores. El 13 de junio alcanzará una posición elevada sobre el horizonte vespertino, mientras que el 15 de junio llegará a su máxima elongación oriental, lo que significa que mostrará la mayor separación aparente respecto al Sol. Esta circunstancia facilitará notablemente su observación.

¿Qué podrá verse en el cielo durante la mitad de junio?

Entre el 13 y el 17 de junio, las condiciones nocturnas serán favorables para quienes buscan contemplar objetos más lejanos del universo. La escasa luminosidad lunar permitirá disfrutar de una mejor vista de la Vía Láctea, además de regiones de formación estelar como la Nebulosa del Águila (M16) y la Nebulosa de la Laguna (M8).

Durante esos días, el cielo ofrecerá una oportunidad ideal para explorar zonas menos conocidas del firmamento, especialmente en dirección al sureste, donde varios objetos de cielo profundo estarán mejor posicionados para su observación.

El solsticio de verano ocurrirá el 21 de junio a las 02:24 horas del centro de México, marcando el inicio oficial de la estación./ Pixabay

La Luna de Fresa pondrá el broche final al mes

Otro de los eventos más importantes ocurrirá el 21 de junio, fecha en la que tendrá lugar el solsticio de verano en el hemisferio norte. En territorio mexicano, el fenómeno se producirá a las 02:24 horas del centro del país y dará paso oficialmente a la estación más cálida del año, además del periodo con más horas de luz natural.

La agenda astronómica de junio concluirá el 29 de junio con la aparición de la tradicional Luna de Fresa. El satélite natural alcanzará su punto máximo de brillo a las 23:56 horas y podrá observarse en dirección de la constelación de Sagitario.

Aunque su nombre suele generar confusión, la Luna de Fresa no cambia de color. La denominación tiene su origen en antiguas tradiciones agrícolas de Norteamérica relacionadas con la temporada de cosecha de esta fruta. Cada año, este fenómeno se convierte en uno de los más esperados por los aficionados a la astronomía y la observación nocturna.