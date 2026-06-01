Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿De regreso a Coapa? Este es el panorama de Guido Rodríguez

Guido Rodríguez, en América | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 18:49 - 31 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El mediocampista argentino ha sido uno de los últimos estandartes en América

América pasó de ser el equipo más dominante del balompié nacional a vivir una resaca tras el Tricampeonato. Uno de los jugadores claves dentro de las Águilas campeonas de André Jardine fue Jonathan dos Santos, jugador que apunta al retiro.

Para suplir la baja del exjugador del Barcelona, el nombre de Guido Rodríguez -quien también vistió la casaca azulcrema- llegó a todos los oídos americanistas. El jugador argentino terminará su cesión con el Valencia el próximo 30 de junio, por lo que su futuro está en el aire.

Guido Rodríguez, en Valencia | AFP

¿Puede Guido Rodríguez llegar a Coapa?

Pese a que Guido fue uno de los jugadores más queridos en América en los últimos años, la realidad es que una repatriación es casi inviable. De acuerdo con el Diario de Sevilla, el futbolista argentino, Campeón del Mundo en 2022, quiere regresar al Real Betis.

Sin embargo, pese a que la intención del argentino es regresar a Sevilla con uno de los equipos de sus amores, la contratación es poco viable. Guido Rodríguez exige una gran cantidad de salario, que ya no es considerable por su edad.

Guido Rodríguez, en Real Betis | IMAGO7

Las otras ofertas de Guido Rodríguez

El sueño de regresar a Sevilla podría verse lejano, sin embargo, Guido Rodríguez ya cuenta con dos ofertas en territorio ibérico. La primera oferta hacia el argentino es por parte del Valencia, por dos años y para no regresar al West Ham, dueño de su carta.

Por otro lado, la otra oferta para Guido Rodríguez viene desde la Provincia de Castejón, para ser específicos, con Villarreal. El Submarino Amarillo le ofreció una jugosa oferta al exjugador del América, además de un proyecto importante que incluye Champions League

Guido Rodríguez, Campeón del Mundo | IMAGO7
Lo Último
20:04 Joao Fonseca sigue haciendo historia en Roland Garros: tumba a Ruud y va a cuartos de final
20:00 Javier Aguirre presenta la lista final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo
19:59 ¡El Jogo Bonito! Brasil aplasta a Panamá con goleada rumbo a su debut en la Copa del Mundo
19:47 FIFA anuncia nuevas reglas para el Mundial 2026: VAR mejorado y castigos a la pérdida de tiempo
19:29 ¡Ídolo de multitudes! Neymar Jr. se toma fotos con jugadores de Panamá tras el partido ante Brasil
19:05 Venus, Júpiter y la Luna de Fresa brillarán en junio de 2026
18:49 ¿De regreso a Coapa? Este es el panorama de Guido Rodríguez
18:48 Así fue la reacción, más oculta de Mbappé, sobre el bicampeonato del PSG en la Champions
18:37 Oficial: Eva Espejo es la nueva directora técnica de la Selección Femenil de Ecuador
18:22 ¿El 11 de junio será feriado por el Mundial 2026 en CDMX? Esto se sabe