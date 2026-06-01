¿De regreso a Coapa? Este es el panorama de Guido Rodríguez

América pasó de ser el equipo más dominante del balompié nacional a vivir una resaca tras el Tricampeonato. Uno de los jugadores claves dentro de las Águilas campeonas de André Jardine fue Jonathan dos Santos, jugador que apunta al retiro.

Para suplir la baja del exjugador del Barcelona, el nombre de Guido Rodríguez -quien también vistió la casaca azulcrema- llegó a todos los oídos americanistas. El jugador argentino terminará su cesión con el Valencia el próximo 30 de junio, por lo que su futuro está en el aire.

Guido Rodríguez, en Valencia | AFP

¿Puede Guido Rodríguez llegar a Coapa?

Pese a que Guido fue uno de los jugadores más queridos en América en los últimos años, la realidad es que una repatriación es casi inviable. De acuerdo con el Diario de Sevilla, el futbolista argentino, Campeón del Mundo en 2022, quiere regresar al Real Betis.

Sin embargo, pese a que la intención del argentino es regresar a Sevilla con uno de los equipos de sus amores, la contratación es poco viable. Guido Rodríguez exige una gran cantidad de salario, que ya no es considerable por su edad.

Guido Rodríguez, en Real Betis | IMAGO7

Las otras ofertas de Guido Rodríguez

El sueño de regresar a Sevilla podría verse lejano, sin embargo, Guido Rodríguez ya cuenta con dos ofertas en territorio ibérico. La primera oferta hacia el argentino es por parte del Valencia, por dos años y para no regresar al West Ham, dueño de su carta.

Por otro lado, la otra oferta para Guido Rodríguez viene desde la Provincia de Castejón, para ser específicos, con Villarreal. El Submarino Amarillo le ofreció una jugosa oferta al exjugador del América, además de un proyecto importante que incluye Champions League.