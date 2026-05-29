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Futbol

Jugadores del tricampeonato que ya no son indispensables con Jardine

André Jardine en el partido de América contra Pumas en la Liga MX | IMAGO 7
André Jardine en el partido de América contra Pumas en la Liga MX | IMAGO7
Gerardo Rosales 13:47 - 29 mayo 2026
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Las Águilas necesitan reestructurarse, por lo que algunos elementos que fueron clave en el tricampeonato podrían dejar el equipo

Hay etapas que terminan y parece que la de algunos jugadores del América bajo el mando de André Jardine ya llegó a su fin, a pesar de haber sido piezas importantes para el tricampeonato conseguido entre 2023 y 2024.

Después de conquistar el Apertura 2024, América llegó a otra final, aunque terminó perdiéndola frente a Toluca. Posteriormente fue eliminado por Monterrey en cuartos de final y finalmente en este torneo terminó en el octavo lugar de la tabla para después quedar fuera ante Pumas.

Israel Reyes con André Jardine en partido de América en la Liga MX | IMAGO 7
Israel Reyes con André Jardine en partido de América en la Liga MX | IMAGO 7

Dentro del plantel que consiguió el tricampeonato todavía permanecen algunos jugadores importantes como Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Néstor Araujo, Kevin Álvarez, Henry Martín, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, entre otros. Sin embargo, varios de ellos ya no tienen el mismo peso dentro del equipo y su continuidad comienza a generar dudas de cara al próximo torneo.

Kevin Álvarez 

Llegó al América en 2023 después de participar en el Mundial de Qatar. En ese momento fue considerado uno de los mejores fichajes del futbol mexicano, luego de que el equipo azulcrema pagara cerca de 11 millones de dólares por su pase.

Kevin Álvarez no ha tenido un buen torneo con América | Imago7

El lateral derecho fue importante en la obtención de los campeonatos, pero en los últimos torneos su rendimiento bajó considerablemente. Las lesiones, especialmente una pubalgia sufrida en 2024, afectaron su nivel y terminó perdiendo protagonismo al grado de iniciar varios partidos desde la banca. Aunque era visto como uno de los laterales mexicanos con mayor proyección, actualmente luce complicado que pueda recuperar su mejor versión y la afición ya comienza a pedir su salida.

Jonathan Dos santos

También fue una pieza importante durante el tricampeonato. El mediocampista llegó al América en el Clausura 2022 procedente del LA Galaxy y logró formar un medio campo sólido junto a Álvaro Fidalgo y Diego Valdés

Jonathan dos Santos, jugador del América | MEXSPORT

Sin embargo, en los últimos torneos perdió regularidad y alternó entre la titularidad y la banca. Aunque su contrato termina este verano, diversos reportes apuntan a una posible renovación por seis meses más, pero hasta el momento no existe nada oficial.

Néstor Araujo

El defensor mexicano llegó en 2022 procedente del futbol europeo, aunque una lesión de ligamentos en 2023 lo alejó varios meses de las canchas y le impidió tener continuidad durante el tricampeonato. Desde hace tiempo la afición pide su salida y todo apunta a que no continuará en Coapa, aunque el club todavía no hace oficial su salida.

Jardine reconoció a Nestor Araujo | MEXSPORT

Henry Martín

El delantero llegó al América en 2018 y se convirtió en uno de los referentes más importantes del equipo en los últimos años. Fue clave durante el tricampeonato y también logró ganarse un lugar en la selección para Qatar.

Henry Martín, jugador del América | MEXSPORT

No obstante, en el último año sufrió constantes lesiones que limitaron su participación y su producción ofensiva cayó considerablemente, pues apenas anotó tres goles en el último año y medio.

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